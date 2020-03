La iniciativa ciutadana de fer mascaretes s’ha consolidat en els darrers dies i ha afegit a la web de voluntaris per a fer front al covid-19 una guia de com fer aquests accessoris sanitaris.

Des de la web http://www.voluntariscovid19andorra.com/ es pot veure el vídeo que us presentem aquí mateix així com altres opcions per a afegir-se com a voluntari sanitari o d’altres suports. també podeu obtenir diferent informació com indicacions per a la formació de sanitaris.

La iniciativa és obra d’Oriol Soriano, un jove que porta dos anys residint a Andorra i que té els dos primers cursos de medicina.