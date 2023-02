La Vuelta arriba a 400 milions d’espectadors de tot el món

El ministre en funcions, Jordi Torres i el director de La Vuelta (SFGA)

L’emoció de La Vuelta torna un any més a Andorra, que enguany acollirà el final de la tercera etapa, que acabarà a Arinsal el 28 d’agost, i la sortida de la quarta etapa des del Parc Central d’Andorra la Vella, el 29 d’agost. Així ho han explicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, i el director general de La Vuelta, Javier Guillén, que aquest matí de dilluns han posat en relleu el valor que aporta l’esdeveniment al país a l’hora de posicionar-lo com un destí cicloturístic de referència.

A escala econòmica, Guillén ha destacat que La Vuelta arriba a 400 milions d’espectadors d’arreu del món i els equips mobilitzen 3.500 persones. L’organització estima que només les pernoctacions dels esportistes i els seus equips generarà un retorn econòmic al país d’uns 400.000 euros, que se sumarà a altres despeses que facin com, per exemple, àpats, compres o d’altres. A aquest retorn també s’hi afegirà l’aportació dels visitants que es desplacin a Andorra atrets per la competició. A més, el director general de La Vuelta ha assegurat que l’oferta del país el fa ideal per a acollir esdeveniments esportius d’alt nivell, emfatitzant que “cada cop que parlem d’Andorra parlem de la seva extraordinària oferta hotelera”.

Per la seva banda, Torres ha celebrat el retorn de La Vuelta al país després de quatre anys, una fita que s’emmarca dins l’aposta per a posicionar Andorra com un destí cicloturista de referència. “És molt important que el cicloturisme mundial ens vegi i aquest esdeveniment ens permet posicionar Andorra a dalt de tot”.





Els ports d’Andorra, en format virtual

D’altra banda, el ministre en funcions ha destacat que l’empresa Bkool ha integrat cinc ports d’Andorra al seu sistema de simuladors. Amb aquesta iniciativa, els més de 350.000 usuaris amb què compta la plataforma podran pedalar al llarg dels ports de la manera més real gràcies a la tecnologia 3D. A més, aquest estiu se sortejarà una estada de ciclisme al Principat entre els usuaris que s’animin a fer els ports andorrans.

Seguint amb l’aposta pel ciclisme, Torres ha explicat que s’instal·laran comptadors de ciclistes als 21 ports de muntanya que permetran saber quins són els més transitats i, així, poder-hi fer accions especials, com ara prioritzar el pas dels ciclistes en certes franges horàries.