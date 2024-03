La Volta: Tadej Pogačar dona el primer cop a Vallter

Tadej Pogačar creuant triomfant la meta a Vallter (Volta Ciclista a Catalunya)

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) no ha volgut esperar i ha fet bons els seus pronòstics com a favorit a la victòria final a la 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que en la seva segona etapa ha viscut la seva primera arribada en altura a l’estació de muntanya de Vallter, el cim ciclista de Catalunya. L’astre eslovè s’ha imposat en solitari i ara lidera la classificació general amb 1:35 sobre Mikel Landa (Soudal Quick-Step) i 1:38 sobre Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe).

Pogačar ha estat el protagonista indiscutible d’una segona etapa de 186,5 quilòmetres que ha sortit des de Mataró, un clàssic de la Volta a Catalunya en la darrera dècada, per a arribar al cim ciclista de Catalunya, un port de categoria especial, previ pas per un port de 1a categoria com és el Coll de Coubet. Els ingredients necessaris per a viure una primera gran etapa de muntanya.

Sis ciclistes han estat els protagonistes de l’escapada del dia: el català Álex Jaime (Equipo Kern Pharma), que ha pogut passar pel seu poble natal, Sarrià de Ter, com a cap de cursa i ha estat premiat com el ciclista més combatiu de la jornada, el mongol Jambaljamts Sainbayar (Burgos-BH), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Kevin Colleoni (Intermarche-Wanty), Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA) i Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), que han tingut un avantatge màxim de prop de set minuts.

El grup s’ha començat a trencar en l’ascens al Coll de Coubet, on la pluja ha començat a fer acte de presència i a mostrar que la pluja seria la gran protagonista en l’etapa d’avui dimarts. Tant en el seu ascens, en què s’ha trencat l’escapada, com en el seu descens, on l’equip UAE Team Emirates amb el mateix Pogačar al capdavant ha tensat la cursa, la duresa de les condicions s’ha notat en els participants de la Volta davant d’aquest primer repte de muntanya.

Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) ha estat l’últim supervivent d’aquesta escapada als peus de l’ascens final a Vallter, que ha tingut un nom propi: el de Tadej Pogačar. L’estrella eslovena no s’ha fet esperar i s’ha escapat en solitari des de la base del port ripollenc, aconseguint un avantatge que no parava de créixer. En la seva persecució, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) i Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) s’han acabat demostrant com els candidats més forts i han creuat la meta a 1:23 i 1:24 de l’eslovè, respectivament, que en el segon dia de cursa ja s’ha situat com a líder de la Volta a Catalunya.

Aquest dimecres, la Volta a Catalunya viurà una nova jornada d’alta muntanya en la seva tercera etapa: una jornada de 176,7 quilòmetres amb sortida a Sant Joan de les Abadesses i arribada a l’estació pallaresa de Port Ainé, un port de categoria especial al que caldrà sumar dos reptes per a escaladors com el Port de Toses (1a categoria) i el Port del Cantó (categoria especial) per a arrodonir una jornada que pot ser determinant per al desenvolupament de la cursa.