La Volta: Axel Laurance, una gran promesa brilla a Viladecans

Axel Laurance (Deceuninck-Alpecin) guanyador de la 5a etapa (Volta Ciclista a Catalunya)

El vigent campió mundial sub23, Axel Laurance (Deceuninck-Alpecin) ha estat aquest divendres, 22 de març, el vencedor de la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2024, una jornada rapidíssima de 167,3 quilòmetres disputada entre Altafulla i Viladecans The Style Outlets.

L’etapa ha viscut una intensa lluita per la victòria d’etapa durant tota la jornada, finalment resolta en favor del jove francès, de tan sols 22 anys, que ha estat capaç de superar a Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), el vencedor de la jornada anterior, i al seu compatriota Bryan Coquard (Cofidis).

De la Costa Daurada al Baix Llobregat, la cinquena etapa de la 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya prometia una jornada nerviosa amb intensa lluita per a l’escapada, com així ha estat. Una etapa rapidíssima, en què els ciclistes han completat el recorregut a prop de 46,5 km/h malgrat les complicacions d’un recorregut que superava alguns dels terrenys més trencacames del Penedès i el Baix Llobregat, amb protagonisme per dos ports de 2a categoria: el Coll de les Ventoses i l’Alt de la Creu d’Aragall.

Al pas pel primer dels ports, cap escapada havia estat capaç de consolidar-se, donada l’empenta del pilot, que ha neutralitzat un primer grup potent que s’havia destacat, amb noms importants com Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) o Attila Valter (Visma-Lease a Bike). No ha estat fins a la segona meitat de l’etapa en què s’ha destacat un grup de sis ciclistes que ha arribat avançat al peu de l’última dificultat de la jornada, l’Alt de la Creu d’Aragall, que es coronava a 30 quilòmetres de l’arribada.

El jove alemany Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) i el navarrès Oscar Rodríguez (Ineos Grenadiers), designat per votació popular com el ciclista més combatiu de la jornada, han estat els més resistents del grup, arribant a coronar el port amb uns segons d’avantatge sobre un pilot cada cop més reduït on treballaven equips com Israel-Premier Tech, Cofidis o Alpecin-Deceuninck, que confiaven en els seus homes ràpids per a disputar la victòria a l’arribada de Viladecans The Style Outlets.

Finalment, res ha pogut evitar l’esprint a l’arribada a la ciutat del Baix Llobregat, on el vigent campió del món sub23, que ja havia estat lluitat per la victòria en les arribades de Sant Feliu de Guíxols i Lleida, ha estat el més ràpid per a alçar-se amb la victòria per davant del neerlandès Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), el vencedor de la jornada anterior, i al seu compatriota Bryan Coquard (Cofidis).

Després de dues jornades sense canvis a la general, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) defensarà aquest dissabte el seu liderat a la classificació general de la Volta a Catalunya en una de les seves etapes més esperades: la sisena, una explosiva etapa de 154,7 quilòmetres entre Berga i el santuari de Queralt en què es pujaran cinc ports que mostraran tot el potencial ciclista de la comarca del Berguedà, destacant-hi l’estrena en competició del temut Coll de Pradell.