La visita del Pare Noel i del Carter Reial es trasllada a l’exterior de l’illa Carlemany

Per tal de minimitzar els riscs davant la situació provocada per la covid-19, illa Carlemany ha programat la visita del Pare Noel i del Carter Reial a l’exterior del centre comercial, concretament a l’accés nord de l’avinguda Carlemany.

Tal com es va fer amb la visita dels personatges del Club Piolet el dia que es van encendre els llums de Nadal, es condicionarà un espai a l’exterior perquè els infants posin carta a la Bústia de les Il·lusions del Pare Noel i del Carter Reial, en un acte en què s’adoptaran tots els protocols que dicti Govern referent a aquesta mena d’activitats.

A més, el centre comercial engega una promoció lligada a les compres, amplia els horaris de l’espectacle de llum i so a l’arbre de Nadal, i adequa l’horari dels establiments per reconquerir el Nadal, tal com diu la campanya publicitària d’illa Carlemany.

L’agenda 2022 de regal

A partir d’aquest dilluns 13 de desembre, fins que se n’exhaureixin les tres mil unitats disponibles, es pot aconseguir l’agenda 2022 que ha fet illa Carlemany en exclusiva per als seus clients. Només cal presentar un tiquet de compra o de consumició de qualsevol establiment del centre comercial per un valor mínim de 50 € al Punt d’Informació al Client.

El Pare Noel, del 18 al 24 de desembre

La visita del Pare Noel està programada del dissabte 18 al divendres 24 de desembre, a l’entrada nord de l’avinguda Carlemany. Hi serà cada dia de 18 a 21 h, excepte el diumenge 19, que hi serà de 17 a 20 h, i el divendres 24, que hi serà de 12 a 14 h.

El Carter dels Reis, del 2 al 5 de gener

El Carter de Ses Majestats els Reis d’Orient recollirà les cartes dels infants des del diumenge 2 de gener fins al dimecres 5. El diumenge 2 hi serà present matí i tarda, concretament de 12 a 14 h i de 18 a 21 h. La resta de dies, de 18 a 21 h, excepte el dijous dia 5, que atendrà els infants només de 12 a 14 h.

Ampliació d’horaris dels establiments

A partir del divendres 17 de desembre, fins al dissabte 8 de gener, coincidint amb les dates més fortes de la campanya de Nadal i amb l’inici del període de rebaixes, els establiments del centre comercial estaran oberts fins a les 21 h, excepte els dies 24 i 31 de desembre quan obriran fins a les 20 h a tot estirar i els dies de Nadal i de Cap d’Any. Aquests dos dies festius, el 25 de desembre i l’1 de gener, sí que es podrà gaudir de les cafeteries, els restaurants i els Cinemes illa, que estaran oberts al públic.

Coincidint també amb els dies de més activitat comercial, l’espectacle de llum i música que ofereix l’arbre de Nadal amplia els horaris. Així doncs, ja se’n podrà gaudir des de les 12 del migdia i es repetirà cada hora; a partir de les 18 h, es repetirà cada mitja hora.

Podeu trobar més informació de les activitats i serveis del centre comercial durant el Nadal a www.nadalailla.ad.