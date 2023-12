La vida és per a viure-la, no per a buscar-li el motiu

Omar El Bachiri. Psicòleg

Naixem, creixem i morim, així de simple. I, mentre dura el procés, hem de gaudir d’ell. Per tant, no cal preocupar-se pel motiu del per què hem nascut i, encara menys, del seu sentit atès que, no ve determinat en avança, sinó que som nosaltres mateixos qui ho decidim. Ningú, ni res ens ho ha imposat perquè, altrament, estaríem parlant d’obligacions i no de plaer donat que, el sentit de fer les coses ve condicionat pel plaer de fer-les. Per tant, naixem i amb les experiències viscudes anem perfilant la nostra personalitat, segons les interpretacions que fem d’elles serem d’una manera o d’una altra.

Aleshores, segons ens convingui li donarem un sentit en concret, però sent conscients que no és estàtic, que el podem canviar en qualsevol moment. Depenent de les noves experiències viscudes l’anirem adaptant perquè sinó, ens estarem obligant a seguir un camí predeterminat per nosaltres mateixos. No tindrem en compte la nova informació assimilada, la deixarem de costat quan podria ser una oportunitat per a canviar d’hàbits i costums, donant així un nou sentit a la nostra vida. D’aquesta manera es pot entendre perquè hi ha gent atea que es fa religiosa o a la inversa, gent religiosa que perd la fe en el seu déu i decideix abandonar la religió. Igualment, un altre exemple són els estudis, hi ha qui comença una carrera universitària en arquitectura i acaba sent advocat perquè ha vist que li troba més sentit a defensar les injustícies que crear estructures o edificis.

Ha decidit consagrar el seu temps al benestar social, a representar els més desfavorits. En un principi la seva motivació era la creació i, actualment, és l’ajut social, combatre en els tribunals les injustícies. Així doncs, no et preocupis buscant el motiu de la teva existència perquè ets tu qui ho decideix en tot moment, segons et convingui. Avui pots seguir un camí i demà un altre totalment diferent i de la mateixa manera pots no donar-li cap, ni un perquè, igualment moriràs com tothom.





