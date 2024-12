La vida és més senzilla aprofitada globalment

Omar El Bachiri. Psicòleg

Ningú coneix el motiu de la vida, però tots sabem que naixem, creixem i morim. Per tant, si ja sabem l’ordre cronològic de la seqüència -per què preocupar-se buscant-li sentit?- I si viure fos més senzill del que pensem? Vist objectivament, només hem de sobreviure fins que arribi el dia de la mort, aleshores, hem d’alimentar-nos, descansar i gaudir del procés. Així doncs, si tenim en compte que vivim en un país considerat del primer món, significa que ho tenim tot per a ser feliços. Ara, això implica veure les coses de manera global i no entrar en els detalls perquè alimentar-se, significa menjar saludablement, no importa tant la seva procedència sempre que ens agradi; descansar, per la seva part, vol dir tenir una son reparadora i gaudir del procés, és sinònim d’aprofitar al màxim les experiències viscudes, no importa amb qui, ni el lloc.

Així mateix, per a assolir-ho, hem de treballar i paral·lelament, també estalviar; envoltar-nos de gent que sumi i, per a acabar, estimar-nos. Amb aquests tres simples passos no emmalaltirem ni físicament, ni mentalment atès que, estimar-nos implica cuidar el nostre organisme i això, equival a fer exercici físic i menjar saludablement. Per la banda d’envoltar-nos de gent que sumi, hem de tenir en compte que som la mitja de les cinc persones o grups amb els quals més interactuem mensualment. Per tant, segons amb qui ens relacionem, sentirem unes paraules o unes altres i, inevitablement, acabaran formant part de la nostra personalitat i consegüentment, condicionaran la nostra visió de la realitat.

Així doncs, i resumint: si volem trobar l’amor, primer hem d’estimar-nos a nosaltres mateixos; si volem tenir diners, un vehicle, un apartament, o qualsevol objecte, primer hem de treballar per a així, estalviar i poder comprar sense haver d’endeutar-nos o si més no, no massa; si volem no perdre la salut o millorar-la, hem de fer exercici físic regularment. Amb tot això, vull dir que hem de ser pràctics i no capficar-nos tant amb els detalls.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.