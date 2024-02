La victòria es resisteix a un FC Andorra que no passa de l’empat amb el Vila-real (1-1)

Imatge del partit FC Andorra 1 – Vila-real B 1 (FC Andorra)

La crisi de resultats segueix per a l’FC Andorra. El conjunt dirigit per Eder Sarabia continua a 4 punts de la salvació. Aquest dissabte ha empatat a un gol, a casa. Els tricolors amb molt poca capacitat de gol encara no han pogut guanyar aquest 2024 a la lliga. El Vila-real B entrenat per Miguel Álvarez i amb l’andorrà Iker Álvarez de Eulate a la porteria es presentava a l’Estadi Nacional sent l’equip que marcava la salvació amb 28 punts. De la seva banda, els andorrans en tenien 24 abans d’iniciar-se el matx.

S’enfrontaven dos equips que els agrada tenir la pilota. En aquesta ocasió han estat els del Principat els que han portat el domini del joc, però sense excessiu perill per a la porteria d’Iker Álvarez, tan sols un gol anul·lat al debutant Jorge Pombo per un clar fora de joc.

El filial groguet tampoc ha ocasionat massa perill, només 3 ocasions i, una d’elles, al minut 77 de partit. La diana avançava als de la Plana gràcies a un gol de Diego Collado que ha donat validesa el VAR.

Quan tothom tenia coll avall una nova derrota dels andorrans, el francès Scheidler, a passada de José Marsà, feia el gol de l’empat al minut 91.

Amb 25 punts, l’FC Andorra està a 4 de la salvació i la setmana vinent toca visitar el Llevant. Serà el proper dissabte, 24 de febrer, a les 21 hores. Una jornada més per a poder apropar-se a la salvació o una jornada menys per a apropar-se al pou de la 1a RFEF.