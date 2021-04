Aquesta setmana proposem una sortida per una de les valls menys freqüentades del Pirineu lleidatà, la vall fosca. Al Pirineu hi ha pocs itineraris com aquest que permetin, gairebé sense cansar-se, contemplar la gran bellesa de les glaceres, encaixades entre cims propers als 3.000 metres d’alçada. La via verda de la vall Fosca ens porta de la cambra d’aigües de la Torre de Capdella a l’estany Gento (el Pallars Jussà) per l’antic traçat del carrilet construït a principis de segle per al transport de treballadors i mercaderies de l’Energia Elèctrica de Catalunya.

El camí el pot fer qualsevol persona, ja que, com que es tracta d’una via en desús, constitueix un camí pla i fàcil de seguir. Per pujar a l’estany Gento ho podem fer amb el telefèric que surt de l’embassament de Sallente i que funciona els mesos d’estiu. Si estem en forma, però, podem pujar-hi a peu amb una caminada d’una hora per un camí amb una forta inclinació.

La via verda des de la cambra d’aigües de la Central de Capdella fins a l’estany Gento comença a l’estació de dalt del telefèric. Un cop aquí, farem caminant els cinc quilòmetres que separen la parada del telefèric de l’idíl·lic estany.

Realment val la pena estirar una mica les cames i pujar, tot xino-xano, seguint les vies del carrilet, que fan uns 60 centímetres d’amplada. El paisatge que veurem pel recorregut és meravellós. Travessarem una vall glaciar, d’alta muntanya, esquitxada per llacs. Per arribar al nostre destí, l’estany Gento, haurem de passar per quatre túnels, els únics trams on s’han retirat les vies del camí per facilitar el pas dels excursionistes.

Les vies verdes s’han anat recuperant gràcies al programa ‘Vias Verdes’ de la Fundació dels Ferrocarrils espanyols que han reconvertir les infraestructures ferroviàries en desús (uns 7.000 km) en itineraris cicloturistes i senderistes.

