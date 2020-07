La veu del Bisbe: Recordem els difunts de la Covid-19

El proper dissabte dia 25 de juliol, al vespre, units amb totes les altres Diòcesis germanes de Catalunya i d’Espanya, a la nostra Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, celebrarem una Eucaristia per recordar les víctimes de la pandèmia Covid-19 al Bisbat, però també a tot el país i arreu del món. Han estat moments molts tristos a causa d’aquestes pèrdues de vides humanes i per tots les malalts, i per tota la crisi humanitària que estem vivint. Gràcies a tots per unir-vos-hi des dels temples de la Diòcesi i una abraçada oberta al món, a tots els qui tant han patit i encara ho pateixen.

Déu, n’estem convençuts, no ens ha pas abandonat. Al contrari, per demostrar-nos-ho, va enviar el seu Fill Jesús, que passà fent el bé, ajudà com a Bon Samarità, lluità contra les malalties guarint les ferides de la humanitat malmesa, i pagant per ella el preu de la seva pròpia vida. I Jesús a la Creu ens ha redimit i amb la seva Resurrecció ens ha obert un camí de vida i d’esperança. Ressuscitarem, viurem per sempre amb ell; i ens retrobarem amb tots els qui hem estimat aquí a la terra. Tinguem esperança!

El dia 25 ens aplegarem com a fraternitat de germans, a prop de les famílies que han perdut un ésser estimat. Voldríem que sentissin el nostre escalf i el de totes les persones que estimaven els seus difunts. És la bonica tradició del condol popular de les nostres Parròquies. Tots voldríem passar davant d’ells, abraçar-los, fer-los costat.

Ens trobarem en aquesta celebració a les Catedrals per:

Pregar pels difunts ; perquè reposin en pau i que els seus familiars trobin el consol de l’adéu ben dit i del dol ben viscut; per acompanyar-nos en aquests moments tan dolorosos de pèrdua dels qui hem estimat tant aquí a la terra, i ajudar-nos a tirar endavant com a famílies i com a humanitat. Pregar pels difunts i per les seves famílies és un deure i el fem ben de cor.

; perquè reposin en pau i que els seus familiars trobin el consol de l’adéu ben dit i del dol ben viscut; per acompanyar-nos en aquests moments tan dolorosos de pèrdua dels qui hem estimat tant aquí a la terra, i ajudar-nos a tirar endavant com a famílies i com a humanitat. Pregar pels difunts i per les seves famílies és un deure i el fem ben de cor. Volem pregar i enviar un missatge d’esperança a totes les persones grans i vulnerables ; especialment les que viuen en residències o tasten la dura prova de la soledat; sense oblidar els infants que han hagut d’estar tancats i sense escola, especialment els qui pateixen més carències. Fem-los saber que els estimem i que els necessitem; que volem tenir-los amb nosaltres i que trobin solucions a les seves necessitats.

; especialment les que viuen en residències o tasten la dura prova de la soledat; que han hagut d’estar tancats i sense escola, especialment els qui pateixen més carències. Fem-los saber que els estimem i que els necessitem; que volem tenir-los amb nosaltres i que trobin solucions a les seves necessitats. També agrairem a tanta gent bona que amb treball i sacrifici han fet possible, i encara ho estan fent, que tirem endavant dins de la pandèmia ; pensem en tants gestos petits i grans de servei i de bondat. Res no serà oblidat davant de Déu! Gràcies Senyor perquè infoneu bondat en el cor dels homes i de les dones d’avui.

; pensem en tants gestos petits i grans de servei i de bondat. Res no serà oblidat davant de Déu! Gràcies Senyor perquè infoneu bondat en el cor dels homes i de les dones d’avui. I pregarem demanant llum per a les autoritats, els responsables de la vida social, les institucions i també per a cadascun de nosaltres -perquè les responsabilitats sempre han de ser compartides-, per tal de sortir units i enfortits d’aquesta prova, potser més humils, però segur que també més forts i més solidaris, més atents al que realment és essencial en la vida.

Mantinguem-nos aquest dissabte units en comunió amb la pregària del Bisbe i els sacerdots a la Catedral de Sta. Maria, mare de totes les Esglésies de la Diòcesi.