La vestimenta per a visitar el Papa i el “privilegi del blanc”

Una imatge del Vaticà (Getty images)

Visitar el Papa és un esdeveniment de gran importància, especialment per als fidels catòlics. Com en moltes cerimònies de la Santa Seu, existeix un protocol de vestimenta que cal respectar, especialment per a les dones, i és que, segons la tradició del Vaticà, les dones han de seguir un codi de vestimenta modest i respectuós quan es reuneixen amb el Pontífex.

Les normes principals són:

Vestit negre i discret : Històricament, les dones han de portar un vestit negre de màniga llarga i faldilla per sota del genoll. Això simbolitza respecte i humilitat.





: Històricament, les dones han de portar un vestit negre de màniga llarga i faldilla per sota del genoll. Això simbolitza respecte i humilitat. Vel negre o “mantellina” : S’espera que les dones portin un vel negre sobre el cap, especialment en audiències privades.





: S’espera que les dones portin un vel negre sobre el cap, especialment en audiències privades. Evitar escots, transparències i roba ajustada : La discreció és essencial en aquest context, així que cal evitar qualsevol peça massa reveladora.





: La discreció és essencial en aquest context, així que cal evitar qualsevol peça massa reveladora. Sabates tancades i formals: Les sandàlies i el calçat excessivament informal no són apropiats.

Hi ha una excepció a aquesta norma per a algunes reines i princeses catòliques, coneguda com el “privilegi del blanc”, un honor reservat exclusivament a les reines i princeses consorts de monarquies que tenen una històrica i estreta vinculació amb el catolicisme.





Les actuals destinatàries del privilegi són:

La reina d’Espanya





La princesa de Mònaco





La reina de Bèlgica





La gran duquessa de Luxemburg





La reina d’Itàlia (abans de l’abolició de la monarquia italiana)

Aquestes dones poden fer servir el vestit blanc en audiències privades amb el Papa o en esdeveniments vaticans de gran importància, com les canonitzacions o la inauguració d’un pontificat. El privilegi del blanc no és una norma escrita en cap codi de protocol oficial, sinó una tradició atorgada per la Santa Seu a aquelles monarquies que han mantingut una fidelitat històrica al catolicisme. Les reines i princeses d’estats no catòlics, encara que siguin de famílies reials, no tenen aquest dret i han de vestir de negre, seguint el protocol.





Quan fan ús d’aquest privilegi, les reines i princeses vesteixen:

Un vestit blanc de tall formal adequat per a una audiència amb el Papa.





adequat per a una audiència amb el Papa. Un mantell blanc que pot cobrir parcialment o totalment l’esquena.





que pot cobrir parcialment o totalment l’esquena. Un vel blanc de tipus “mantellina”, que simbolitza respecte i reverència.





de tipus “mantellina”, que simbolitza respecte i reverència. En alguns casos, joies discretes, però sempre seguint la sobrietat requerida en el protocol vaticà.

Tot i que la Santa Seu ha relaxat alguns aspectes del protocol en els darrers anys, el privilegi del blanc continua sent un distintiu exclusiu que reforça el lligam entre la monarquia i la fe catòlica.