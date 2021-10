La veritat sobre l’avió encallat sota el pont d’una autopista

Sorprenents imatges d’un avió encallat sota un pont d’una autopista prop de l’aeroport de Delhi, a l’Índia. Els vídeos, recollits per diferents mitjans estan convertint-se en virals i s’obren els comentaris a les xarxes on es diu si no hi havia prou lloc a l’aeroport, l’avió es va accidentar o mil i una hipòtesis més.

Doncs res més lluny de tanta especulació. L’avió estava desballestat, no portava ales i va ser venut a un particular. El problema va ser que el nou propietari no va calcular prou bé l’alçada i va provocar que en el trasllat de l’aparell per l’autopista, aquest es quedés encallat sota un pont.