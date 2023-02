La vegueria de l’Alt Pirineu i Aran rebrà una inversió de 42,3 MEUR en els pressupostos de la Generalitat

La Seu d’Urgell vista des del Pla de les Forques (RàdioSeu)

El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 preveuen una inversió de 42,3 MEUR a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, dels quals queden desglossats en 38,7 milions d’euros d’inversió real, 608.350€ en transferències per inversions i 3M€ en romanents d’Infraestructures de la Generalitat.

Pel que fa al desglossament d’inversions per comarques i l’Aran queda distribuït de la següent forma:

Territori Inversió per comarques (milers d’euros) Alt Urgell 14.117 Alta Ribagorça 4.190 Aran 1.425 Cerdanya 8.596 Pallars Jussà 6.282 Pallars Sobirà 7.675 Alt Pirineu i Aran 42.285

Pel que fa a la inversió per sectors destaca en primer lloc la inversió més elevada, que correspon a l’àmbit de les carreteres, amb 15,2 milions –dels quals 10,7 corresponen a actuacions de conservació-, seguidament en l’àmbit del turisme –amb 10,4 milions- hi corresponen inversions a les estacions d’esquí d’Espot, Port Ainé, Boí Taüll i La Molina.

Les inversions en actuacions de protecció del medi natural se situen en 4,9 milions, amb un creixement de 3,7 milions respecte els pressupostos del 2022, i hi destaquem l’adequació de Casa Bringué de Ginestarre (Pallars Sobirà) com alberg de joventut, la rehabilitació de la casa forestal de Boí o la reforma del Refugi d’Estany Llong, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici-.

Es destinaran 4 milions en infraestructures ferroviàries i aèries, en actuacions a la línia Lleida – La Pobla de Segur així com a l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. Finalment, la inversió en salut es manté en 1,6 milions, amb actuacions en reformes i equipaments a l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital de Cerdanya, així com una partida per la licitació del projecte constructiu del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell.

Destaquem que els comptes del 2023 inclouen una partida per tal de completar el desplegament dels serveis territorials dels departaments del Govern català a la vegueria.

En el cas de les inversions plurianuals 2023-2026, que se situen en 22,8 MEUR, destaquen les inversions en conservació de carreteres, inversions al polígon industrial Vilansats d’Organyà, per l’adequació del conjunt de Casa Bringué de Ginestarre, obres de reforma i reposició d’equipaments a l’Hospital del Pallars, i el reforç de ferm i millora de cunetes de la pista forestal d’accés a l’Estany de Sant Maurici.





3.791 milions d’euros d’inversió pressupostada per a tot Catalunya

Les actuacions amb impacte territorial es financen a través de diverses vies. D’una banda, les inversions reals, que es recullen al capítol 6 del pressupost i es detallen a l’Annex d’Inversions Reals. I, de l’altra, les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital, contingudes al capítol 7. Així, en total s’arribaran als 3.791,4 milions d’euros d’inversió pressupostada, dels quals es poden territorialitzar 1.801,8 milions d’euros. La resta afecten diverses comarques o no es poden assignar a cap territori concret.

A més, també cal tenir en compte les transferències corrents, del capítol 4, que inclouen les transferències a, entres d’altres, els ens locals, consorcis, universitats o institucions sense ànim de lucre; i les subvencions i ajuts, que no es poden territorialitzar en el moment de l’aprovació dels pressupostos, però que acabaran tenint un impacte territorial molt elevat.

A més, al llarg del 2023 es resoldran diverses convocatòries de fons europeus Next Generation destinades als ens locals, entre les quals destaquen les subvencions per a transformar l’àmbit dels serveis socials (144 M€), per a la implantació d’instal·lacions renovables (26,5 M€), per a reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics (9,8 M€), per a fomentar l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (9 M€), per al suport a les dones en els àmbits rural i urbà (7,8 M€), o per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes (2,4 M€), entre d’altres.