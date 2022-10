La Vansa i Fórnols ofereix habitatge públic per a primera residència

El proper diumenge, 30 d’octubre, tindrà lloc una jornada de portes obertes al poble de Cornellana, Alt Urgell) per a visitar els 9 apartaments per a lloguer de primera residència i conèixer els principals recursos de la vall de la Vansa i Tuixent: el projecte educatiu de l’escola rural, el col·lectiu d’artesans i artesanes, espais culturals i esportius, etc. Aquesta activitat s’adreça a aquelles persones i famílies interessades en instal·lar-se al municipi de la Vansa i Fórnols amb la finalitat de desenvolupar-hi el seu projecte vital i professional.

Aquesta acció comptarà amb l’acompanyament de l’Associació Reviure les Valls per a mostrar quins són els serveis i les activitats que es desenvolupen a la vall. Hi haurà diferents trams horaris per a poder fer la visita a partir de les 11h i fins les 13h. Es requereix inscripció prèvia que es pot realitzar en aquest enllaç. Des de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols compten amb un edifici de 9 apartaments per a llogar per ús de primera residència. A més, les persones interessades també podran conèixer totes les empreses que ja estan actualment treballant a la vall: Estació d’Esquí, Museu de les Trementinaires, Artesans d’Ossera, etc.

Des de fa anys, progressivament, l’arrelament i la fixació de la població a les comarques rurals i, especialment als pobles de muntanya, troben en l’habitatge un escull important. Per aquest motiu, aquest municipi està duent a terme diferents iniciatives per a afavorir l’arribada de noves persones que vulguin residir a la vall.

Aquesta activitat està organitzada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, l’Associació Reviure les Valls i el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya amb finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Per a més informació s’ha d’escriure a: reviurelesvalls@gmail.com o bé a cauc@cauc.cat i també es pot trucar al 973355798 (Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya).