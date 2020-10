La Vall d’Ordino, nomenada reserva de la biosfera en el programa MAB de la UNESCO

La UNESCO ha declarat la Vall d’Ordino reserva de la biosfera avui en la 32a sessió del Consell Internacional de coordinació del Programa sobre l’Home i la Biosfera(MAB),que ha tingut lloc a la seu de la UNESCO, a París. El nomenament ha estat a les 13 h i la notificació ha estat rebuda en directe pels cònsols major i menor, J. Àngel Mortés i Eva Choy, el conseller menor, Eduard Betriu, i l’Ambaixadora del Principat d’Andorra a la República Francesa i delegada permanent a la UNESCO, Eva Descàrrega, que han seguit la reunió en streaming. També hi ha assistit l’exconseller Marc Pons, que va iniciar el procés de candidatura ara fa dos anys. El cònsol major ha fet una intervenció per agrair el nomenament, on ha tingut paraules d’agraïment per la ciutadania, els actors del territori i l’equip de gestió “tots ells han participat en el desenvolupament sostenible de la nostra parròquia d’Ordino conservant les tradicions, el patrimoni cultural i natural”. La candidatura que reconeix la gestió sostenible d’un territori es va presentar el setembre del 2019 i el resultat estava previst conèixer-lo entre el 22 i el 26 de juny a Abuja (Nigèria), data que es va haver de posposar a causa de la pandèmia. La població ha pogut conèixer tot el procés que es va iniciar fa dos anys a través de la web www.biosfera.ad. En els pròxims dies, es farà una compareixença per presentar el full de ruta que seguirà el Comú d’Ordino, liderat pel departament de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. La participació ciutadana és la clau de l’èxit del projecte, recordem que el dossier de candidatura es va elaborar a partir de les reunions de poble, enquestes ciutadanes i els tallers participatius, on es va convocar tota lapoblació.

La delegació d’Andorra que ha participat a la trobada d’avui ha estat encapçalada per Eva Descàrrega, Ambaixadora del Principat d’Andorra a la República Francesa, Delegada permanent del Principat d’Andorra a la UNESCO, i els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy. “És una garantia de la qualitat de vida que ja hi ha a la parròquia i un compromís per seguir amb aquesta gestió sostenible des de tots els àmbits”,ha expressat la cònsol menor Eva Choy. D’aquesta manera, es vol continuar treballant amb tots els sectors implicats al territori, de forma transversal. Cal dir que la categoria no delimita reserves naturals, sinó alcontrari, el que es valora són espais on conviuen la conservació del patrimoni natural i les activitats econòmiques amb el desenvolupament sostenible del territori. Una política implementada a la corporació per complir amb l’Agenda 2030 sobre el DesenvolupamentSostenible.

“És un gran dia per Andorra”, ha expressat Descarrega, ja que l’acceptació de la candidatura “reconeix el potencial d’un dels territoris més bonics com a nou membre de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera”. “Andorra és avui guardonada per primera vegada en aquesta categoria, una important etiqueta reconeguda a nivell mundial que permetrà a Ordino i al país seguir conservant el patrimoni que hem heretat de generacions anteriors”, ha ressaltat l’ambaixadora permanent durant el discursd’agraïment.

L’etiqueta reconeix una gestió òptima i sostenible del territori des de les institucions i tots els agents implicats. Ordesa i Mont Perdut són dos exemples de destinacions al Pirineu que ostenten la categoria. Altres exemples propers serien l’illa de Menorca o la regió de la Dordonya, però al món hi ha 701 regions que són reserves de la biosfera.Sierra Nevada és un altre lloc amb la marca de reserva de la biosfera que, com nosaltres, té en el seu territori una estació d’esquí. La visibilitat mundial i la marca de qualitat que dóna aquest estatus són dos dels avantatges més immediats per a la Vall d’Ordino que també assegura la gestió sostenible a la parròquia.