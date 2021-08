La Vall d’Incles acollirà la 6a edició del festival Esquella Walking Music Festival

La Vall d’Incles acollirà la sisena edició de l’Esquella Walking Music Festival amb un format adaptat als protocols de prevenció i seguretat que requereix la situació sanitària actual. Un total de cincs grups amenitzaran la tarda, en una edició que tindrà lloc el 14 d’agost, i on es faran les actuacions seguides, des de les 15.30 h i fins a les 22 h.

Una de les principals diferències amb relació a edicions passades serà que tots els concerts es concentraran en el mateix lloc: al pàrquing del final de la carretera, al fons de la vall. Entre els principals atractius destaquen les bones sensacions que genera poder escoltar música a l’aire lliure, i en aquest sentit, el Comú de Canillo garanteix un festival accessible i segur, apostant per un cartell amb cinc formacions andorranes: Scarlett & Brotherhood, Trio D3, Old School, Manu&The Vodka’s i Punker‘s love the 80’s.

El desplaçament fins al lloc de l’esdeveniment es podrà fer en el bus elèctric, que estarà operatiu fins a les 18 h. A partir d’aquesta hora, s’hi podrà accedir amb vehicle propi. No obstant això, qui hagi arribat amb el bus, podrà tornar al lloc d’origen més enllà d’aquesta hora, ja que el bus romandrà a la vall per als assistents que ho desitgin. No hi haurà servei de restauració a la zona, i no es podrà accedir amb menjar ni amb beure. El públic haurà d’accedir amb mascareta i haurà d’estar assegut, respectant la distància de seguretat.

Qui obrirà el festival, a les 15.30 h, serà Scarlett & Brotherhood, un grup que delectarà el públic amb versions de gèneres com ara blues, folk, bluegrass, gòspel i country. Els concerts, d’una hora de durada, continuaran amb Trio D3, que proposen un repertori farcit d’èxits d’artistes com Aitana, Miki Nuñez, Txarango o Malú, en format acústic. Tot seguit, a les 18 h, serà el torn de la formació Old School, una banda que versiona temes de rock des dels anys 50 fins a l’actualitat. El grup Manu&The Vodka’s agafarà el relleu a les 19.30 h, amb un repertori de rock & roll que interpreta versions d’intèrprets tan reconeguts dels anys cinquanta i seixanta com Elvis Presley, Carl Perkins o Bill Haley, amb una clara vocació de reivindicar el so rockabilly d’aquella època. Els encarregats del colofó final, a partir de les 21 h, seran els excèntrics Punker‘s love the 80’s que amb les seves particulars versions de punk rock posaran el punt final a una excepcional tarda de música en viu.

Cal recordar que els anys anteriors el festival es duia a terme a diferents indrets de la vall, amb punts de restauració a cada parada, i els concerts començaven més tard. Amb l’objectiu de gestionar més eficientment l’entrada dels assistents i per a adaptar-se a les recomanacions que marca el Ministeri de Salut, s’ha optat per a fer els cinc concerts seguits i al mateix lloc. El recinte amb aforament limitat, estarà delimitat amb tanques per a afavorir l’entrada i sortida dels espectadors.