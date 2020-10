La Vall del Madriu-Perafita-Claror acull un mòdul de formació professional en supervivència de l’EWES

Durant aquest mes d’octubre se celebrarà, per tercera vegada consecutiva, el mòdul d’introducció a Supervivència a Andorra, com a part de la formació professional Wilderness Guide Nivell 1, impartit per l’European Wilderness Education School (EWES) en col·laboració amb l’agència andorrana Pirenalia. Aquest mòdul es desenvolupa, com en les darreres edicions, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

L’escola, fundada el 2013 a Catalunya, ofereix formacions de caràcter internacional per a guies en entorns agrestes amb especialitzacions per a diferents eco-regions com àrtic, desèrtic i boscos boreals entre d’altres. Més de 100 alumnes de 11 països diferents han passat per la formació que compta amb 5 mòduls intensius i exigents en els quals aprenen: lideratge natural, seguretat, primers auxilis en entorns agrestes, navegació i tècniques de supervivència.

La formació té acreditació de l’Institut de la Pobla de Segur, la Wilderness Guide Association (WGA) i compta amb una plantilla d’instructors de reconeixement a nivell mundial. Per a aquest mòdul a Andorra es comptarà amb Gerard van de Berg (CEO de X-plore Group), Stani Groeneweg (Supervising Productor National Geographic), Bram von Blomberg (Coordinador EWES), Albert Vila (Instructor de supervivència) i el suport local de Marc Mossoll, director de Pirenalia.

EWES se sent molt afortunada que Pirenalia i la vall del Madriu-Perafita-Claror els rebi de nou aquest any, segons destaca en un comunicat de la Comissió gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. És una gran oportunitat per als alumnes entrenar dins del magnífic entorn natural qu’ofereix la vall. Tot i que els temps de Covid fan més complicat dur a terme la formació, els seus protocols estrictes i la gestió de risc continu han fet possible que la setena edició de la formació Wilderness Guide Nivell 1 s’estigui celebrant amb 10 alumnes internacionals amb total normalitat.