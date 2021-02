La Vall de Núria

Situada al Pirineu oriental, en la part més alta de la Vall de Ribes i envoltada de muntanyes de 3.000 metres d’altura es troba Núria, un paisatge típic d’alta muntanya, ple de vistes espectaculars. Un lloc per a realitzar multitud d’activitats…o simplement per a desconnectar. Per a accedir a Núria només podràs fer-ho per alguna de les rutes de senderisme que existeixen, o bé amb el cremallera dels FGC, amb estació a Queralbs i a Ribes de Freser.

Sigui quina sigui l’estació de l’any en la que ens trobem, l’oferta cultural i lúdica és molt variada i apte per a tots els públics i nivells.

Entre elles, trobem:

– El telefèric. Remodelat recentment, per 8 euros, podràs accedir amb ell fins a l’Alberg de l’Àliga i gaudir d’unes vistes panoràmiques espectaculars.

– El santuari. En ell se celebren misses i tres festivitats molt importants: el 29 de juny, l’1 de setembre (Dia de Sant Gil) i el 8 de setembre, nativitat de la Verge. Existeix una tradició molt curiosa per la qual les parelles que no poden fecundar, acudeixen al santuari i resen mentre fiquen el cap en una olla i toquen una campana, obtenint en aquest acte el do de la Fertilitat.

– Circuit d’orientació. Una experiència divertida alhora que didàctica, on t’ensenyaran l’ús d’un mapa, d’una brúixola i a orientar-te a la muntanya.

– Exposicions. Aquestes es realitzen dins del centre d’interpretació. En ell, trobem informació detallada sobre la història de la muntanya i dels pastors de la zona, així com dels diferents itineraris i rutes de senderisme que parteixen de la vall.

– Passejos en ponis. Per a nens de 3 a 10 anys. Podran gaudir durant vint minuts muntant a aquests animals per tan sols 9,60 euros.

– Tir amb arc. Per poc més de 16 euros podràs apuntar-te a alguna de les classes de tir amb arc, i una vegada apreses les nocions bàsiques, podràs posar en pràctica tot allò après i provar punteria en un recorregut preparat en el bosc amb siluetes d’animals de fusta.

– Parc lúdic. Sense dubte, un dels grans atractius, on tant petits com grans poden gaudir de les seves atraccions: tirolines, llits elàstics, tubbys, jocs d’equilibri, piscina sensorial, karts, rocòdrom, circuit de patinets… un espai on passar una bona estona si vas en família.

– Passeig amb barca o canoa pel llac.

Durant la temporada d’hivern, Núria obre la seva estació d’esquí, realitza classes de busseig sota el gel o et dóna l’oportunitat de muntar en autèntiques màquines lleva neus.

Per tant, en qualsevol moment, la diversió està garantida.

Les instal·lacions a més compten amb una zona d’acampada on pots romandre durant un màxim de dos dies, restaurant, bars, un hotel, apartaments i fins i tot, un centre mèdic.