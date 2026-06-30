La Vall de la Vansa acollirà la 2a edició del Festivansa, una proposta gratuïta de circ, música i artesania

En ple debat sobre la sostenibilitat del turisme de masses, la Vall de la Vansa ja ho té tot a punt per a la celebració, d’aquí a dues setmanes, de la segona edició del Festivansa, aquests propers divendres i dissabte. Més que un festival convencional, la iniciativa es presenta com una celebració d’accés lliure i un punt de trobada entre veïnat i visitants que posa en valor el teixit associatiu d’aquest territori singular.
La programació d’enguany portarà arts escèniques, circ, música i artesania a la vall. L’objectiu és oferir una proposta cultural de qualitat que serveixi de motor en una zona en procés de repoblament, reivindicant el prestigi de les artistes, artesanes i voluntàries participants.
Un model basat en el respecte i la comunitat
L’organització planteja la cita com una alternativa al consumisme estival i convida als assistents a gaudir de l’entorn de manera conscient. «Les nostres muntanyes no són un decorat de consum ràpid; el Festivansa és una porta oberta a la vall, concebuda des del respecte i el treball en xarxa», expliquen.
Per a garantir la igualtat d’accés, el Festivansa no cobrarà entrada. Atesa la seva naturalesa autogestionada, es fa una crida a la participació activa del públic, ja sigui assistint-hi o fent-ne difusió. És un pla obert a tothom —famílies, parelles i amics— per a compartir uns dies de creació i reconnexió amb la natura.
L’esdeveniment està organitzat per Espai La Vansa i el Refugi de l’Arp, en col·laboració amb l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i l’associació Reviure les Valls, i compta amb el suport del CAUC, l’IDAPA, l’IEI i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.