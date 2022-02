La Vall de la llum, de Toni Cruanyes (Premi Josep Pla 2022)

Títol: La Vall de la llum

Autor/a: Toni Cruanyes

Pàgines: 384

Editorial: Destino

Sinopsi:

«Cinquanta-dos anys després que Teresa Pàmies guanyés el Premi Josep Pla amb Testament a Praga, tornem a gaudir amb una crònica destinada a ser la memòria viva d’uns fets extraordinaris». Montse Barderi, escriptora i filòsofa

«Aquest llibre recorda la vida del meu avi, que és la història d’un temps, d’un país. És un homenatge a una generació sencera d’homes i dones que van sobreviure a una guerra quan eren nens i que ara han hagut de fer front a la pandèmia des de la residència geriàtrica. La compilació d’una vida que abraça gairebé la totalitat del segle XX m’ha portat per viaranys insòlits. He descobert secrets del meu avi, i també he entès millor algunes de les decisions que va prendre al llarg de la seva vida».

Toni Cruanyes s’allunya de la seva faceta més periodística per oferir-nos un retrat íntim, lúcid i precís. La Vall de la Llum, un poble de canyes, vent i fang, es desperta a la modernitat a través de les vivències amb què una família pagesa s’obre pas en un món que es transforma molt de pressa. Un relat verídic però escrit com una novel·la, amb un alt contingut dramàtic i evocador.

Autor/a

Antoni Cruanyes i Plana, més conegut com a Toni Cruanyes, (Canet de Mar, Maresme, 1974) és un periodista català, presentador del Telenotícies vespre des del 20 de gener de 2014.

Llicenciat en Periodisme i Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, també ha fet ampliacions d’estudis a la Universitat de Stirling (1996) i la Universitat de Florència (1998).

Font: lacasadellibro / Wiquipèdia