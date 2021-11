La Val d’Aran acull la Jornada InterPirineus

La Val d’Aran acull aquest dimarts la jornada InterPirineus amb la participació de 90 empreses i entitats que formen part de la marca turística Pirineus de Catalunya, de les quals una quarantena pertanyen a l’Alt Pirineu i Aran. La sessió, en la qual hi ha estat present el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida com a membre de la marca Pirineus, s’ha fet en un format híbrid d’assistència (online i presencial).

En el marc de la trobada, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departament d’Empresa i Treball ha presentat la nova campanya promocional del turisme de neu i muntanya dels Pirineus per a la temporada d’hivern 2021-2022. Sota l’eslògan “Pirineus de Catalunya, ara com sempre, un lloc fet a mida”, la campanya reflecteix els atractius “d’un territori únic i transversal, amb una gran diversitat d’experiències: la pràctica de l’esquí de muntanya i l’alpí, una àmplia oferta d’altres activitats a la neu i a la natura, una gastronomia singular i un patrimoni cultural de gran valor”, segons ha explicat el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer.

Conscients del paper que tenen les estacions de muntanya en el desenvolupament econòmic local i en la reactivació turística del territori, l’ACT i el programa Pirineus impulsen aquesta campanya de promoció d’hivern, dotada amb una inversió de 235.000 euros i centrada, principalment, en el mercat català.

Promoció i desestacionalització

La benvinguda a la jornada ha anat a càrrec del conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica de la Val d’Aran, Josep Canut, que ha explicat que el Conselh Generau d’Aran dóna suport i impulsa la promoció conjunta dels Pirineus de Catalunya a través d’un treball conjunt des de fa prop de 20 anys.

Per la seva banda, el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, ha recordat que l’objectiu del programa Pirineus és consolidar les 11 comarques del Pirineu català com a destinació turística en els mercats emissors internacionals i, mitjançant una promoció específica, desestacionalitzar la demanda tant territorialment com temporalment, mirant de projectar la destinació com un escenari perfecte per gaudir-ne en qualsevol època de l’any. Ferrer ha afegit que aquesta visió transversal no només respon a la necessitat d’allargar la temporada i distribuir els visitants per tot el territori, sinó també a la varietat de recursos i productes que donen forma a les múltiples experiències que s’hi poden tenir.

Pere Porta, director de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, ha tractat de la necessitat de reforçar el sentiment de Pirineus com una destinació competitiva de primer nivell i ha fetr valdre el treball conjunt del sector per oferir serveis de qualitat a tots aquells que visiten la destinació. També s’ha referit a la importància del turisme com a eina cabdal per dinamitzar el territori, frenar el despoblament rural i l’envelliment de la població.

Al seu torn, la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha explicat que “en una destinació com la de Pirineus cal que hi hagi productes i experiències turístiques de qualitat fonamentades en el treball conjunt i la cooperació entre diferents empreses del sector turístic del territori”. Un treball de conjunt que actualment no es pot entendre sense un model de gestió sostenible, amb apostes fermes com la certificació Biosphere Destination del Pirineu i les Terres de Lleida, que ha impulsat el mateix Patronat; la Reserva i Destinació Starlight del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Montsec, o la Carta Europea de Turisme Sostenible per la qual treballen els parcs de Lleida. “És l’única manera d’aconseguir que Pirineus sigui una destinació atractiva de cara a la demanda, als visitants”, ha afirmat Pujol.

Espai de trobada

Les Jornades InterPirineus, organitzades pel programa Pirineus, del qual forma part el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’han convertit en un espai de trobada entre les empreses que desenvolupen les seves activitats en aquest territori, tot creant un espai comú de treball i de debat i facilitant, així, el contacte entre elles. Des de l’any 2003, aquest programa de treball potencia tots els recursos i productes existents des d’una visió transversal. L’oferta comprèn experiències realitzables durant tot l’any, ja siguin de turisme actiu i natura (senderisme, BTT, multiaventura, estacions d’esquí i muntanya…) com aquelles que tenen a veure amb el patrimoni material i immaterial (cultura, gastronomia, festes populars, festivitats…).

El programa Pirineus està format per l’Agència Catalana de Turisme (Departament d’Empresa i Treball), l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran-IDAPA (Departament de Territori i Sostenibilitat), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els patronats de turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran.