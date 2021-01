La vacuna Moderna arriba a França

La vacuna Moderna ha d’arribar aquest dilluns a França. És el segon vaccí contra la Covid-19 que es farà servir a Andorra, tot i que l’ambaixador Jean–Claude Tribolet ha dit que és aviat per parlar de quan arribarà. De la mateixa manera ha estat prudent a l’hora de parlar de l’obertura de les estacions d’esquí perquè el nivell de contagis no és l’òptim.

Les primeres 50.0000 dosis de Moderna que arriben aquest dilluns a França es destinaran a la zona est on el nivell de contagis és més acusat, entre Bourgogne Franche–Comté, l’Auvergne–Rhône–Alpes i la Provença.

Aquest cap de setmana s’ha imposat un altre toc de queda en 10 departaments més i ja són un total de vint-i-cinc. Les expectatives de contagi de moment no es compleixen per obrir les activitats tancades com les estacions d’esquí, diu l’ambaixador.

Això vol dir que encara passaran uns dies abans no arribin les 30.000 dosis d’aquesta vacuna contra la Covid-19 que es conserva a 20 graus negatius en lloc dels 70 de Pfizer. Amb tot, l’ambaixador francès no ha descartat que la logística porti retard.

En deu dies es coneixerà més sobre la decisió de França sobre les pistes d’esquí i potser es tindrà més informació sobre l’arribada de la vacuna de Moderna a Andorra.