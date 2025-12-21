La urgellenca, Paula Moliné, de l’INEFC Lleida, guanya el 6è Premi FIEP New Leaders Catalunya

Vic ha acollit aquesta setmana la 6a edició del Premi FIEP New Leaders Catalunya, en el qual van competir els millors Treballs de Fi de Màster (TFM) dels Màsters de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes de les diferents universitats catalanes. El doctor Rafael Tarragó, professor de l’INEFC Barcelona, hi va participar com a membre del jurat per segon any consecutiu.
En aquesta edició, la guanyadora va ser Paula Moliné Sánchez, de la Seu d’Urgell, i representant del màster organitzat conjuntament per l’INEFC Lleida i la Universitat de Lleida (UdL), i tutoritzada per la doctora Carlota Torrents. La jove urgellenca serà proposada per formar part del projecte FIEP New Leaders Europe i defensarà el seu projecte al FIEP Congress 2026, que se celebrarà a Tirana-Elbasan (Albània).
Entre les finalistes també va destacar Mar Bosch Cabrisas, representant del màster organitzat per l’INEFC Barcelona i la Universitat de Barcelona (UB), tutoritzada per la Dra. Meritxell Monguillot.
El premi reconeix l’excel·lència dels futurs docents i promou la innovació i el lideratge en la formació del professorat a nivell nacional i europeu.