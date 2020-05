La urgellenca Mònica López dirigirà el programa matinal de TVE

La urgellenca Mònica López serà la nova presentadora del magazine del primer canal de TVE, en substitució de la també catalana María Casado. López, nascuda a la Seu d’Urgell però que des del 2008 viu a Madrid, és actualment la cap de Meteorologia de la televisió estatal espanyola.

La notícia, filtrada per un portal digital, l’han difós aquest dissabte al migdia diversos mitjans espanyols, alguns dels quals apunten que la substitució de María Casado estaria motivada per desavinences amb la cúpula de l’ens públic.

En un comunicat, RTVE ha afirmat que Casado -que també és presidenta de l’Acadèmia de la Televisió- “es dedicarà a d’altres escomeses professionals” des d’ara dins de la cadena, sense especificar quina serà la seva nova tasca.

La nota de premsa també indica que el relleu es farà efectiu tot coincidint amb l’inici de la temporada 2020-2021, al final de l’estiu. Un canvi que podria anar acompanyat d’una reformulació a fons de la franja matinal de La 1 i del mateix nom del programa, que actualment es diu ‘Las Mañanas’, tot i que l’ens no confirma ni desmenteix aquest extrem.

Mònica López Moyano, nascuda a la Seu el 1975, és des del 1997 llicenciada en Física de la Terra i el Cosmos per la Universitat de Barcelona. També és màster en Anàlisi Política per la UOC, on ha cursat alhora estudis de comunicació corporativa. Va debutar en la previsió del temps a Vía Digital i entre 2004 i 2008 va participar al programa de TV3 ‘Els Matins’, presentat llavors per Josep Cuní.

El juny de 2008, López es va traslladar a viure a Madrid en ser fitxada com a cap de Meteorologia de TVE. Paral·lelament, ha publicat llibres com ara ‘Si no plou, plourà’ (2007), sobre creences relacionades amb el temps a Catalunya, i d‘altres llibres relacionats amb la divulgació de la meteorologia, en aquest cas a través de TVE. També va impulsar l’any 2012 la creació de l’Associació de Comunicadors de Meteorologia (Acomet). L’any 2016 va ser guardonada amb el Premi Ondas a la Millor Presentadora, en un acte de lliurament celebrat al Gran Teatre del Liceu.