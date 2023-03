La urgellenca Marta Bertran participa en la campanya ‘Dona Ciència. Dona Tecnologia’

L’enginyera urgellenca, Marta Betran (RàdioSeu)

La urgellenca Marta Bertran Ferrer, enginyera telemàtica, és una de les dotze dones, de diverses edats i amb una trajectòria rellevant en l’àmbit científic i tecnològic, que protagonitza la campanya ‘Dona Ciència. Dona Tecnologia’. Bertran és nascuda a la Cerdanya, però, de ben petita, va anar a viure amb la família a la Seu d’Urgell, on va fer els seus primers estudis.

Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals i en el marc del Pla DonaTIC, que té la voluntat de reconèixer i donar visibilitat al talent femení contemporani en aquests àmbits i mostrar-lo com a referent per als joves.

Tot plegat, amb l’objectiu final de promoure noves vocacions científiques i tecnològiques entre les noies i incrementar la presència femenina en aquestes professions i en els estudis que les precedeixen.

El tret de sortida de la campanya l’ha donat aquest dilluns la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost i Faus, en un acte que ha tingut lloc a l’Institut Escola Eixample, a Barcelona, i que ha comptat amb la participació de 10 de les dones protagonistes de la campanya. El diàleg en directe amb l’alumnat de 1r a 4rt d’ESO del centre educatiu, gairebé 200 noies i nois d’entre 12 i 16 anys, ha centrat l’arrencada de l’acció comunicativa, que també ha comptat amb la presència de la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo i Moliner.

Aquesta interacció de tu a tu entre l’alumnat i les ponents, conduïda i dinamitzada per la secretària Tost, ha permès compartir inquietuds, reflexions i propostes al voltant de tres eixos que han inspirat aquesta campanya: la poca visibilitat de referents femenins actuals en àmbits fortament masculinitzats com són la recerca científica, les enginyeries i les TIC; la baixa presència de dones en aquests sectors, sobretot en posicions tècniques i/o directives; i les baixes xifres de preinscripcions, matriculacions i titulacions en estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM per a les sigles en anglès), encara més minses en el cas de les noies.

En aquest sentit, durant l’acte s’ha recordat que, segons dades del Departament d’Educació, el curs 2019-2020 només un 24% de les persones que van obtenir un grau universitari ho van fer en un estudi STEM, un 3% menys que cinc anys abans. Així mateix, segons el ‘Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2022’, actualment les dones suposen només el 26,4% del total de persones que treballen al sector TIC i, si ens fixem en les dones que ocupen posicions tècniques relacionades amb el nucli del negoci en les empreses tecnològiques, com ara operacions i sistemes, el percentatge no arriba al 7,5%.





Pla DonaTIC

Per a revertir aquestes dades i reduir el biaix de gènere en aquests àmbits, el Govern català compta amb el Pla DonaTIC, que té entre les seves línies d’actuació principals reconèixer el paper fonamental de les dones en les noves tecnologies i donar referents a les nenes i adolescents que es plantegen dedicar-se a disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Es vol, així, fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre el sector femení i incrementar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic i digital.





Dones incloses a la campanya

A l’acció comunicativa ‘Dona Ciència. Dona Tecnologia’, que inclou diverses càpsules de sensibilització, hi prenen part, a més de Marta Bertran Ferrer (Enginyera Telemàtica. Premi DonaTIC Estudiant Universitària 2021), altres referents femenins com Maria Rosa Palacín Peiró (Química. Investigadora a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona); Judit Giró Benet (Enginyera biomèdica. Cofundadora i CEO a The Blue Box Biomedical Solutions); Montserrat Alsina Aubach (Matemàtica. Presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques); Núria López-Bigas (Doctora en Biologia i experta en càncer. Premi Ciutat de Barcelona 2021); Elisenda Bou-Balust (Enginyera de telecomunicacions. Cofundadora de Vilynx. Premi Princesa de Girona 2022); Àurea Autet Puig (Psiquiatra. Directora de Salut Mental de la Fundació Althaia); Caterina Biscari (Física. Directora del Sincrotró ALBA); Teresa Tarragó Clua (Doctora en Biologia. Cofundadora i CEO de la biotecnològica Exheus); Magda Campins Martí (Metgessa epidemiòloga. Premi ACRA 2021 per la seva tasca amb la COVID-19); Núria Montserrat Pulido (Doctora en Biologia. Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2020) i Ana I. Caño-Delgado (Biòloga experta en plantes. International Plant Physiology Award).