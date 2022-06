La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà recupera plenament el seu format

La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà torna plenament al seu format habitual. L’edició 2022 tornarà a ser el més semblant possible a la del 2019, després de tres anys d’activitat limitada per la pandèmia, segons han destacat des de l’Associació Universitària de Cerdanya, l’Ajuntament de Puigcerdà i la Universitat Ramon Llull, que mantenen la seva aliança per a portar formació de qualitat a l’estiu a la Cerdanya.

Ja estan obertes les inscripcions per a les diverses propostes d’enguany, que inclouen 9 cursos, 4 tallers i 2 jornades professionals. El tràmit es pot fer al web www.aucer.org, on es pot trobar tota la informació de cadascuna d’aquestes formacions. Des de l’organització han agraït especialment la fidelitat d’espònsors i patrocinadors perquè, a banda del suport institucional, s’ha aconseguit mantenir intacta la quantitat d’empreses que hi col·laboren.

Com a novetat, les classes es faran a les aules de l’Institut Pere Borrell, que pren el relleu del tradicional emplaçament de l’Escola Alfons I. Un canvi que permetrà disposar d’un campus més compacte, atès que el centre de secundària és al costat mateix del Museu Cerdà, que acull algunes de les activitats previstes.

Precisament un altre element que es recupera és el de les activitats obertes a tothom. Aquest programa començarà dilluns 11 de juliol (20.15 h), a la Sala de Convencions del Museu Cerdà, amb la lliçó inaugural: ’Lideratge femení, un canvi de postura’, a càrrec de la periodista, influencer i experta en comunicació no verbal Patrycia Centeno. El conjunt d’activitats també inclourà la Nit dels Estels (12 de juliol a La Molina, en col·laboració amb FGC i l’Agrupació Astronòmica de Sabadell), la Nit d’Arts (13 de juliol a l’Estany de Puigcerdà) i la conferència de cloenda (15 de juliol al Museu Cerdà).

Taller ‘Ales per brillar’, amb Anna Bombardó



Enguany també s’ofereix quatre tallers temàtics d’un o dos dies de durada, adreçats especialment a gent jove. Entre aquests destaca un per a estudiants d’ESO o de 1r de Batxillerat: ‘Com fer un treball de recerca’, amb el periodista de TV3 Jordi Gil i les bibliotecàries Maria Àngels Terrones i Sílvia Flaquer.

Aquesta formació es farà precisament a la nova sala polivalent de la Biblioteca Comtat de Cerdanya. Els altres tres tallers són: ‘Ales per brillar: el plaer d’educar’ (amb la coach d’educació i salut, i col·laboradora de RàdioSeu, Anna Bombardó), ‘Saber respirar: el nostre amic el diafragma’ (amb el fisioterapeuta i osteòpata Joan Sala), i ‘Scrapbooking’ (amb les expertes en àlbums interactius Mari Casado i Roser Pérez).

Els cursos

Pel que fa al programa de cursos, enguany tornen diverses propostes consolidades, com ara la salut, el benestar i la cultura, juntament amb aspectes nous com per exemple la reputació digital.

Les propostes són: ‘Pesta i guerra a l’Europa moderna: un recorregut des de la Cerdanya’, amb el catedràtic i acadèmic Xavier Gil i Pujol); ‘La música russa’ (amb el divulgador i presentador de Catalunya Música, Joan Vives); ‘Mindfulness a la vida quotidiana’ (amb els mestres Ramon Carreras i Dat Pan); ‘El parlar de Cerdanya i Jordi Pere Cerdà’ (amb l’escriptor i tècnic lingüist,ic Manel Figuera).

Altres propostes són ‘L’aplicació de les constel·lacions familiars per a la resolució de conflictes en l’àmbit legal’ (amb la lletrada Maria Teresa Rodríguez i la psicòloga Sara Rodríguez); ‘Iniciació als vins escumosos’ (amb l’enòleg i economista Toni Cot); ‘Equilibra’t pel teu benestar’ (amb la psicòloga Ares Anfruns, la terapeuta Míriam Díaz i la infermera Elvira Garcia); i ‘Marca personal en el nostre món de xarxes socials’ (amb la professora i experta en digital content. Gemma Vallet).

A més, enguany també es recupera la Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica (15 de juliol al Museu Cerdà), organitzada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que torna després de la pandèmia i que celebrarà precisament la seva 20a edició.

I, prèviament, (13 de juliol a l’Institut Pere Borrell), també hi haurà les VIII Jornades de Desenvolupament Rural, organitzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Aquesta vegada el tema central serà ‘Vinya d’alçada, una oportunitat per al Pirineu’.