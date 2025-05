La Universitat dels infants promou l’interès per la ciència entre els escolars del país

Una imatge de la Universitat dels Infants (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat, aquest dijous 22 de maig, el VIII Congrés de ciència de la Universitat dels Infants, una iniciativa pensada per a potenciar l’interès de les noves generacions per la ciència. L’esdeveniment, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, ha comptat amb la participació de 450 infants de 10-11 anys provinents dels diferents sistemes educatius, que han presentat un total de 14 projectes científics.

En un format que simula un congrés científic, cada grup ha mostrat els seus experiments davant de la resta d’infants, sobre temes tan diversos com els sentits, el cos humà, els estats de la matèria, la resistència de les ampolles de plàstic, la flotabilitat, l’equilibri, la profunditat de la terra o l’energia hidroelèctrica. La il·lusió de presentar els seus projectes en públic ha estat màxima, ja que portaven treballant-hi des de principi de curs.

La jornada ha estat inaugurada pel rector de l’UdA, Juli Minoves i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, que han ressaltat la importància de la ciència a l’hora d’ajudar a entendre el món i a saber què és veritat i què no, i han animat els infants a ser curiosos i a no tenir por de preguntar i de provar coses noves.

Els infants han estat guiats en tot moment per estudiants de Ciències de l’educació de l’UdA, que també han estat els encarregats de conduir l’acte. I és que la Universitat dels infants és una iniciativa de l’Escola d’Educació de la Universitat d’Andorra, que té per missió promoure l’interès per la ciència i la recerca entre els escolars, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.