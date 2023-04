La Universitat d’Andorra dona veu a la problemàtica creixent de la salut mental

Auditori ple de gent durant la II Jornada UdA Solidària (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest dimarts, dia 25 d’abril, la II Jornada UdA Solidària, que ha servit per a recaptar fons i, sobretot, per a visibilitzar les problemàtiques derivades de la salut mental al Principat d’Andorra.

La jornada ha comptat amb diferents activitats esportives i ha culminat amb una taula rodona en la qual s’han donat veu a les associacions de persones amb malalties relacionades amb la salut mental: Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (Sandra Cano), Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (Rosa Lluís) i Projecte Vida (Eva Tenorio).

També hi ha participat el cap del servei de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Carlos Mur, l’assessor del Ministeri de Salut del Govern Pere Bonet, i les representants del Servei d’Acompanyament a l’Estudiant i al Personal (SAEP) i del Servei d’Orientació i Coaching (SOC) de la UdA, Mònica Duran i Meritxell Camp.

Al llarg de la taula rodona s’ha posat de manifest l’augment de casos de salut mental detectats al país des de la pandèmia del Covid-19. Carlos Mur ha assegurat que no han incrementat els casos més greus, sinó els d’ansietat, els depressius i, especialment, els addictius, derivats sovint de la dependència a la tecnologia.

Mur ha alertat que les persones addictes al mòbil tenen molt més fàcil caure en altres addicions, i ha assegurat que “aquesta guerra es guanya amb tres eines: educació, educació i educació”.

Precisament, durant l’acte s’han donat a conèixer dos serveis de la UdA que treballen per a gestionar i acompanyar tant estudiants com personal que pateixen dificultats per continuar la seva tasca acadèmica i/o professional. D’una banda, el SAEP acompanya i fa de pont entre les persones amb necessitats psicosocials o situacions de vulnerabilitat i els diferents serveis públics, i de l’altra, el SOC ofereix sessions d’atenció psicològica per a abordar problemes relacionats amb l’estabilitat emocional.

La UdA també treballa en termes d’inclusió, i amb l’ajuda d’una psicopedagoga s’estan fent passos per a adaptar-se a les necessitats de les persones amb dificultats d’aprenentatge o amb discapacitat. Meritxell Camp ha destacat que el gran avantatge de la UdA és que els grups són reduïts i el tracte personalitzat, de manera que es pot escoltar individualment les necessitats de cadascú per a poder adaptar-s’hi.

La taula rodona ha servit per a lamentar que “costa molt parlar de salut mental a Andorra” i per a posar de manifest la necessitat d’acabar amb els estigmes que pateixen les persones amb trastorns mentals. També s’ha parlat de les mancances que detecten les associacions per a aconseguir que les persones tinguin una vida normalitzada, i les eines que fan falta perquè els familiars puguin ajudar-les. Finalment, s’ha remarcat que “tots estem exposats a patir una situació de salut mental, però també podem sortir-nos-en”.

Els 500 euros que s’han recaptat durant la jornada entre els participants de les activitats s’han donat a parts iguals a les tres associacions convidades.