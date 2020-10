La Universitat celebra el rècord d’estudiants titulats malgrat les dificultats per finalitzar el curs

Malgrat la situació excepcional a causa de la crisi sanitària i la preocupació per part de la Universitat d’Andorra perquè es realitzessin les pràctiques i les estades formatives dels alumnes que finalitzaven els estudis, el curs 2019-2020 s’ha completat i, a més, s’ha batut el rècord d’estudiants titulats d’una mateixa promoció, una gran notícia que dona forces per tirar endavant.

La Covid-19 ha sacsejat, i molt, el món universitari. El curs 2019-2020 ha estat totalment atípic, amb les portes tancades durant mesos i l’ajornament de pràctiques i estades formatives, una situació que en un inici va ser especialment preocupant per la direcció de la Universitat d’Andorra.

Tot i això, s’ha pogut completar el curs i, a més, s’ha graduat la promoció més nombrosa de la història, amb un total de 90 alumnes que han obtingut el seu títol d’estat.

El rector, Miquel Nicolau, explica que hi ha carreres com educació i infermeria per les quals estaven “molt preocupats, precisament perquè la part formativa i pràctica és obligatòria”. “Cap a final de maig-juny van poder començar les pràctiques virtuals amb la part d’educació, i amb infermeria no vam poder començar fins al juny”. Per això, afegeix, per a la Universitat “és una gran notícia que, malgrat tot, s’hagi pogut concloure el curs, que era el gran repte”.

Precisament els estudiants d’infermeria han estat essencials durant la pandèmia, sobretot pel seu suport assistencial i sanitari, una empenta i una col·laboració que han estat recompensades. Nicolau indica que “una part de les competències transversals s’ha reconegut a totes les persones que han estat fent el voluntariat o treballant com a auxiliars d’infermeria”. “Si hi ha una altra situació d’emergència com la que hi va haver l’altra vegada, estic convençut que la resposta serà la mateixa, totalment massiva, per estar a disposició del sistema sanitari”.

Tot i la plena disposició que s’observa en els alumnes, en aquests moments Nicolau no assegura que es torni a fer una crida, però tot dependrà de com avanci la crisi sanitària.

Paral·lelament, es preveu que la Covid-19 impacti negativament en la creixent internacionalització del centre, una característica que se suma a l’augment de matriculacions que s’ha observat en els darrers cinc anys.

Aquesta tendència pronostica que el nombre de titulats segueixi incrementant-se en les properes promocions.