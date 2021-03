La Universitat Carlemany reivindica el disseny amb perspectiva de gènere

La igualtat de gènere “és vital per a construir un món pacífic i sostenible”, afirma la Universitat Carlemany. S’han aconseguit alguns avanços durant les últimes dècades: augment de l’escolarització de nenes, més llocs de responsabilitat i lideratge ocupats per dones, etc. “No obstant això, encara existeix recorregut per a millorar”, afirma el centre en un comunicat.

Enguany, l’Organització de les Nacions Unides proposa com a tema per al Dia de la Dona Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19 i reclama “integrar les perspectives de les dones i les nenes” en la resposta i mesures de recuperació de la pandèmia.

La Universitat Carlemany, en el seu compromís per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda 2030, entre els quals s’inclou la igualtat de gènere, ha volgut reivindicar enguany el paper del disseny amb perspectiva de gènere. Perquè entén el disseny com un agent de canvi, capaç de millorar els productes i serveis, però també contribuir a la innovació social i a millorar la qualitat de vida de les persones.

En aquest context s’emmarca la sessió en línia Disseny i perspectiva de gènere, en la qual el rector de la universitat, Ramón Copons, entrevistarà la directora acadèmica del Bàtxelor en Disseny de la Universitat Carlemany i doctora en psicologia Inés Martins.

Entre tots dos, parlaran del paper que té la dona en el sector del disseny i com aquest pot contribuir a crear un món més igualitari.

La sessió es podrà seguir a través del següent enllaç.