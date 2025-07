La unitat mòbil d’expedició del DNI i passaport farà visites a Oliana i Tremp aquest juliol

José Crespín observant com es duen a terme les tramitacions dels DNI des del vehicle adaptat (arxiu / Subdelegació)

Els veïns d’Agramunt, Maials, Oliana, les Borges Blanques, Tremp, Guissona, Almenar i Tàrrega, així com els veïns de poblacions properes que prèviament ho sol·licitin, podran expedir o renovar el seu DNI i passaport aquest mes de juliol al Vehicle Integral de Documentació (VIDOC) que la Policia Nacional va posar en marxa el passat mes de juny, a Lleida, per a facilitar els tràmits a la població que viu a les zones rurals allunyades dels centres oficials d’expedició situats a les comissaries de Lleida, la Seu d’Urgell i Les.

Segons les previsions de la Comissaria provincial de Lleida, la Unitat mòbil d’expedició farà un total de 16 visites a aquests 8 municipis al llarg del mes de juliol: tres visites a Agramunt, dues a Oliana, les Borges Blanques, Tremp i Almenar i una a Tàrrega, Guissona i Almenar. Els veïns d’aquests municipis o de pobles propers ho han de comunicar prèviament a l’ajuntament on s’instal·larà la furgoneta de la Policia Nacional per a organitzar la demanda de sol·licituds.

Les 16 visites previstes aquest mes de juliol s’afegeixen a les 4 visites dutes a terme el passat mes de juny, primer mes en funcionament de la VIDOC, a Oliana, Tremp, Guissona i Ponts. La VIDOC també es va desplaçar al juny al Centre Penitenciari de Ponent. La previsió de la Unitat de Documentació de la Policia Nacional a Lleida és dur a terme 16 visites més durant el mes d’agost.

En les 4 visites a ajuntaments fetes el mes passat, la VIDOC va expedir un total de 62 DNI i 27 passaports, així com 34 DNI al Centre Penitenciari de Ponent. La mitjana de tramitació per visita és d’una trentena de documents, entre DNI i Passaports.

El subdelegat José Crespín ha volgut destacar que “la resposta dels veïns és molt positiva perquè apropem a les zones rurals un servei de documentació totalment necessari i imprescindible i els hi estalviem un desplaçament a qualsevol de les tres comissaries de la Policia Nacional a Lleida simplificant el procediment. Vull agrair també l’estreta col·laboració amb els ajuntaments per l’interès demostrat i les facilitats que estan donant per a poder prestar el servei als seus municipis”.

La prestació d’aquest servei, segons el subdelegat, “agilitza i millora notablement el sistema que ja prestaven els equips del DNI Rural perquè a diferència d’aquests, els ciutadans poden expedir i renovar no només el DNI sinó també el passaport i marxen amb el document expedit”. El tràmit d’expedició o renovació a la Unitat mòbil dura uns deu minuts aproximadament i també es poden actualitzar els certificats digitals del DNI.

Cal recordar, en aquest sentit, que els equips del DNI Rural es desplaçaven als municipis que ho sol·licitaven per a tramitar o renovar el DNI i ho feien en dos desplaçaments: un primer per a obtenir les dades dels veïns i les seves empremtes dactilars i un segon, al cap d’uns dies, per a lliurar els DNI que s’havien expedit a les dependències policials de Lleida, la Seu o Les. L’any 2024, els equips del DNI Rural de la Comissaria de Lleida van expedir un total de 3.136 documents.

La posada en marxa dels VIDOC a tot el país s’emmarca dins el Pla d’Identitat Digital de la Direcció General de la Policia amb l’entrada en servei de 80 vehicles i un cost de transformació dels vehicles de gairebé 15 milions d’euros, finançats través dels fons Next Generation del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya.