La unitat de conductes addictives constata un augment de malalts a causa de la pandèmia

La unitat de conductes addictives ha registrat un augment de les persones ateses aquest any. En l’actualitat hi ha 580 pacients i s’ha constatat un increment en el nombre de primeres visites. L’alcohol continua sent la primera causa de les addiccions, amb més del 50% dels casos.

La Covid-19 també ha tingut incidència en l’augment del nombre de pacients a la unitat de conductes addictives.

En l’actualitat hi ha 580 persones ateses i s’ha registrat un increment de les primeres visites, amb 270.

Segons ha indicat la coordinadora clínica de l’UCA, Angelina Santolària, l’alcohol continua sent la primera causa de les addiccions, amb un 55% dels casos. La segona substància amb més incidència és el cànnabis.

Els perfils de les persones ateses varia molt en funció de les substàncies. “Les persones amb trastorns pel consum d’alcohol tenen una edat mitjana de 45 anys aproximadament i són més homes que dones”, mentre l’edat baixa en el cas del cànnabis.

La unitat de conductes addictives disposa de recursos assistencials, com la consulta externa, els llits de desintoxicació i l’hospital de dia.

El nombre de places al servei de l’hospital de dia ha passat de 10 a 6 per la pandèmia.