La Unió Hotelera desmenteix el Govern en la qüestió de les suspensions de contractes per cobrar

La Unió Hotelera ha desmentit les declaracions fetes ahir dimarts pel cap de Govern, Xavier Espot, en relació als pagaments de les suspensions temporals de contractes de treball. Espot va afirmar que “l’únic escull que hi ha és el de les empreses que tenen deutes amb l’administració i els seus treballadors no se’n poden beneficiar”.

En un comunicat, l’associació afirma que “no hi estem gens d’acord” i assegura que “amb coneixement de causa podem afirmar que hi ha casos d’empreses que no tenen cap deute amb l’administració avui dia i els seus treballadors segueixen sense cobrar. Fa dies que tractem d’esbrinar-ne els motius i no n’hem tingut cap resposta”.

D’aquesta manera, lamenten que la “aquesta situació i aquestes declaracions fan que els treballadors que no han cobrat es girin directament i exclusivament cap a les empreses”, pel que demanen que es resolguin les incidències que no tenen relació amb els deutes envers l’administració perquè els treballadors puguin cobrar i que es rectifiquin les declaracions del cap de Govern.