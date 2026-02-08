La Unió Excursionista Urgellenca organitza un cicle de xerrades de muntanya

Conferència sobre orientació amb el Club Esportiu Xinoxano, que ha encetat el cicle de la UEU sobre muntanya (RàdioSeu)
La Unió Excursionista Urgellenca (UEU) organitza al llarg d’aquest mes de febrer un cicle de xerrades dedicades a la muntanya. Totes les conferències tenen lloc al vespre (20 h), a la sala de la Immaculada, i han començat aquesta setmana amb una sessió per a animar a conèixer la natura a partir de les curses d’orientació. Les explicacions han anat a càrrec de membres del Club Esportiu Xinoxano Orientació, una entitat de referència en aquest esport i que des de fa força anys té presència a la Seu d’Urgell, on hi organitza curses de manera periòdica. 

La següent cita serà dimarts vinent, 10 de febrer, i estarà dedicada a la seguretat a la muntanya. En parlarà un expert com és Ricard Balaguer, caporal del Grup de Rescat d’Activitats Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat a la Seu d’Urgell. Balaguer també és guia d’alta muntanya acreditat per la Unió Internacional d’Associacions d’aquest àmbit, la UIAGM.

Dijous dia 19, hi haurà una xerrada sobre salut a la muntanya, a càrrec de Montse Dòria, podòloga; Carme Cañamero Cubero, dietista-nutricionista PNIE, i Oriol González, fisioterapeuta d’Atenció Primària i Comunitària al CAP de la Seu d’Urgell.

Per a acabar, dimarts dia 24 es projectarà un audiovisual sobre ascensions a la Cordillera Blanca del Perú. Els protagonistes són Roger Martínez, Teresa Roca, Ricard Balaguer i Joan Cunill, que varen fer el Camí de l’Inca fins a arribar a l’emblemàtic Machu Picchu, a més de fer diversos cims de la zona de Huaraz. 

El cicle és obert a tothom i té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

