La Unió Excursionista Urgellenca organitza un cicle de xerrades de muntanya

La Unió Excursionista Urgellenca (UEU) organitza al llarg d’aquest mes de febrer un cicle de xerrades dedicades a la muntanya. Totes les conferències tenen lloc al vespre (20 h), a la sala de la Immaculada, i han començat aquesta setmana amb una sessió per a animar a conèixer la natura a partir de les curses d’orientació. Les explicacions han anat a càrrec de membres del Club Esportiu Xinoxano Orientació, una entitat de referència en aquest esport i que des de fa força anys té presència a la Seu d’Urgell, on hi organitza curses de manera periòdica.
La següent cita serà dimarts vinent, 10 de febrer, i estarà dedicada a la seguretat a la muntanya. En parlarà un expert com és Ricard Balaguer, caporal del Grup de Rescat d’Activitats Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat a la Seu d’Urgell. Balaguer també és guia d’alta muntanya acreditat per la Unió Internacional d’Associacions d’aquest àmbit, la UIAGM.
Dijous dia 19, hi haurà una xerrada sobre salut a la muntanya, a càrrec de Montse Dòria, podòloga; Carme Cañamero Cubero, dietista-nutricionista PNIE, i Oriol González, fisioterapeuta d’Atenció Primària i Comunitària al CAP de la Seu d’Urgell.
Per a acabar, dimarts dia 24 es projectarà un audiovisual sobre ascensions a la Cordillera Blanca del Perú. Els protagonistes són Roger Martínez, Teresa Roca, Ricard Balaguer i Joan Cunill, que varen fer el Camí de l’Inca fins a arribar a l’emblemàtic Machu Picchu, a més de fer diversos cims de la zona de Huaraz.
El cicle és obert a tothom i té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).