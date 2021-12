La unió de Pal-Arinsal i Soldeu-el Tarter espera una repercussió positiva anual d’entre 5 i 7 milions

A través d’un vídeo explicatiu i una roda de premsa telemàtica, Canillo i la Massana han detallat l’evolució del procés d’integració, en què participaran les societats gestores de Pal Arinsal (EMAP), Soldeu-el Tarter (Ensisa) i Crèdit Andorrà. Una operació que comportarà més quilòmetres de pistes per als clients, la possibilitat del forfet únic i més serveis i experiències.

Tot el procés permetrà augmentar ingressos i reduir despeses i l’estudi encarregat estima que la percussió positiva fruit d’aquesta unió sigui d’entre 5,2 i 7,3 milions d’euros anuals. Així ho ha manifestat el consultor Vladimir Fernández, que ha destacat els beneficis de les economies d’escala que generen aquest tipus d’operacions. Una repercussió que s’assoliria en un termini d’entre 3 i 5 anys, un cop culminat el procés, que progressivament ha d’equilibrar l’accionariat, amb el comú de la Massana guanyant pes progressivament fins a arribar a un 30%.

Totes les parts destaquen que la unió busca créixer, obtenir més beneficis i reinventar-se per guanyar competitivitat en el mercat de la neu i mantenir volum de negoci més enllà del mercat d’hivern. També s’ha destacat que ni Emap ni Ensisa desapareixen perquè hi ha un traspàs de gestió i explotació a la nova societat. Des de la Massana també es parla del fet de deslliurar-se de càrregues financeres i poder invertir en Pal Arinsal, per exemple amb la unió dels dos sectors.

Les negociacions per tancar el pacte, que es van iniciar a final de setembre, s’haurien de rubricar amb un acord en les pròximes setmanes.