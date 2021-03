La Unió de Botiguers de la Seu inicia una nova campanya sota el lema ‘Comerç net i segur’

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) promou des d’aquest dilluns una campanya comercial sota el lema “Comerç net i segur”. L’objectiu dels comerciants és desmarcar-se de l’exposició de burilles duta a terme recentment al carrer Major, feta en el marc d’un seguit d’accions de sensibilització mediambiental, i defensar que es poden dur a terme actes d’aquest tipus “d’una manera elegant i atractiva” i no pas amb “mostres desagradables, antihigièniques i fetes en contra de l’activitat comercial”.

La proposta de l’UBSU també reivindica que el comerç és segur perquè compleix amb les mesures sanitàries que exigeix el context sanitari de la COVID. En aquest sentit, el col·lectiu comercial manifesta que “no entén” el tancament d’establiments no essencials en cap de setmana, una de les restriccions aplicades arreu de Catalunya pel Procicat per evitar contagis per coronavirus.

Finalment, la campanya “Comerç net i segur” es refereix al paper de les botigues i establiments a l’hora de donar vida a la ciutat. “El comerç és vida i volem deixar constància que sabem donar llum, color, frescor, primavera i positivitat als carrers”, indica l’entitat.