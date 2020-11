La Unió de Bars calcula que tan sols es factura el 25% del que s’ingressava l’any passat

Després d’estar més d’un mes sense poder rebre cap client, fa gairebé una setmana que bars i cafeteries han pogut tornar a apujar la persiana, això sí, només al matí. Van recuperant el ritme perdut lentament. Propietaris i encarregats ja han fet comptes i calculen que tan sols es factura el 25% del que s’ingressava fa un any.

El portaveu de la Unió de Bars, Francesc Medina, ha assegurat que “hi ha molts negocis que es troben en una situació molt precària”. En aquest sentit, ha afegit que “el que ens queda és continuar lluitant amb el tema de les ajudes”.

Les trobades entre l’associació i l’executiu continuen. La darrera, la de divendres passat, on es van acordar més flexibilitzacions en les mesures restrictives. A partir de dimarts, s’augmenta a quatre les persones que poden compartir taules a les terrasses. Una nova mesura que reben amb els braços oberts, tot i que insisteixen en la seva principal voluntat: obrir a la tarda.”Nosaltres busquem tenir més franja horària per poder facturar”, ha remarcat al respecte Medina. Malgrat això, entén que “les mesures les marca la Covid-19 i no pas el Govern ni nosaltres”.

Es va avançant en la flexibilització de les restriccions, però les previsions no són gaire optimistes. El gremi se centra en el consum intern, però l’obligatorietat de fer teletreball, els fa perdre una bona quantitat de clients.

Ha estat una setmana en la qual s’ha fet molta pedagogia per garantir el compliment de les mesures. A partir de dimarts la recomanació passa a ser obligació. S’haurà de dur la mascareta fins al moment de la consumició. Cal seguir les normes per no tornar enrere i intentar salvar un sector que lluita dia a dia per sobreviure.