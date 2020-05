La UHA demana ‘un gest’ per als empresaris que acullen temporers

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) celebra la mesura presa pel Govern per a la pròrroga excepcional i temporal dels contractes d’arrendament del treballadors temporers, ja que, manifesten “és un col·lectiu que ha quedat involuntàriament en situació de desprotecció”. Afegeixen, però, que esperen “un gest envers dels establiments/empresaris que han posat a disposició els seus establiments i d’altres recursos tot i la delicada situació econòmica per la qual estan passant”.

Des la UHA recorden que “des del primer moment”, molts dels empresaris hotelers van mantenir una part del personal temporer i en alguns casos també a familiars, i fins i tot, coneguts en els establiments, o en pisos o edificis llogats ‘ad hoc’ oferint-los, afegeixen, “allotjament i menjar”.

Afegeixen que aquesta situació es va comunicar al departament de Turisme del Govern “amb l’esperança de trobar una solució” al més aviat possible, ja fos per aconseguir la repatriació d’aquests treballadors, o “almenys intentar millorar la seva situació d’allotjament i/o trobar vies per compartir els costos que això ha suposat a unes ja molt malmeses economies hoteleres”. És en aquest sentit que apel·len a la “coresponsabilitat” i demanen aquest gest cap a aquells empresaris que han prestat la seva ajuda a aquestes treballadors.