La UEU organitza la primera edició de la Caminada pels voltants de l’Alt Urgell

La Unió Excursionista Urgellenca (UEU) organitzarà diumenge vinent, 25 de setembre, la primera edició de la Caminada pels voltants de l’Alt Urgell. La proposta, emmarcada dins del Circuit Català de Marxa Nòrdica 2022 de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), no és competitiva.

La sortida tindrà lloc a les nou del matí des del poble d’Alàs i la recollida de dorsals està prevista mitja hora abans. Els participants tindran l’opció de triar entre un recorregut més llarg i una altre de més curt. La caminada curta serà una circular entre Alàs i Banat, que tindrà 6,5 quilòmetres, amb un desnivell d’uns 350 metres. Pel que fa a l’opció llarga, unirà Alàs amb l’Ermita de la Mare de Déu de les Peces i Vilanova de Banat, amb tornada per un tram del camí de Sant Jaume. En total es caminaran 13 quilòmetres, amb un desnivell de 550 metres.

La durada màxima de la sortida serà de 4.30 hores. Els dos grups sortiran al mateix temps, tot i que se separaran al cap d’uns quilòmetres. Tot el trajecte estarà marcat amb cintes de color blanc i vermell, a més de marques grogues i blanques de petit sender. Al poble d’Alàs hi haurà un avituallament comú, que a la prova llarga es complementarà amb un altre a Vilanova de Banat.

Atractius de la caminada

La zona per on transcorrerà la sortida és probablement una de més atractives que ofereix la comarca, amb esglésies romàniques, pobles amb encant, boscos frondosos, molta història i vistes panoràmiques. El trajecte permetrà visitar l’ermita de la Mare de Déu de les Peces i el seu mirador. També es passarà per Banat -una masia on se situa l’església de Sant Romà de Banat- i el poble de Vilanova de Banat, amb unes espectaculars vistes a la serra del Cadí.

Inscripcions

L’organització especifica que és obligatori que cadascú porti el seu material de marxa nòrdica, ja que no hi haurà opció de lloguer. També es recomana portar un got reutilitzable propi. No es podran portar gossos a la caminada i caldrà aparcar els vehicles a l’entrada d’Alàs, al carrer de Josep Zulueta. D’altra banda, els menors d’edat caldrà que presentin un document d’autorització a la sortida.

Els tracks de les rutes es poden veure en aquest enllaç. El preu d’inscripció a la caminada curta és de 10 euros per als federats i 15 per als que no ho estan. Pel que fa a la sortida llarga, és de 15 euros per als federats i de 20 per als que no ho estan. El tràmit per a apuntar-se s’ha de fer a la pàgina web de la FEEC.