La UE comença el procés de vacunació de la Covid-19

Aquest cap de setmana han arribat a Espanya i França les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la companyia Pfizer.

La Unió Europea inicia així aquest diumenge un procés de vacunació coordinat entre els estats membres, després de l’adquisició de manera conjunta de les vacunes contra el virus en el marc del projecte COVAX.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja va avançar que les vacunes arribarien a Andorra provinents d’Espanya i França i que el seu ministeri ja disposa de tota la logística. Les primeres vacunacions a Andorra, per tant, són “imminents” i es faran als centres residencials i sociosanitaris, i en una segona fase, als centres d’atenció primària. D’entrada arribaran unes 30.000 vacunes per França i 30.000 més per Espanya.