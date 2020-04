La Trobada Empresarial al Pirineu s’ajorna al 29 i 30 d’octubre

La junta directiva de la Trobada Empresarial al Pirineu ha decidit ajornar la 31a edició -que, com tots els anys, se celebrarà a la Seu d’Urgell (Lleida)- als dies 29 i 30 d’octubre d’enguany, per garantir el correcte desenvolupament de l’esdeveniment. La Trobada estava prevista pels pròxims 11 i 12 de juny, i l’ajornament l’ha forçat la situació derivada del Covid-19 i el fet d’obeir els criteris de prudència que sempre han caracteritzat les actuacions d’aquest equip directiu.

Confiant que, en aquelles dates, ja sigui possible celebrar jornades i congressos presencials, Vicenç Voltes, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, assegura que “la pròxima edició ens aportarà positivitat i optimisme, en un moment en què necessitarem -més que mai- posar en comú les nostres experiències, els nostres coneixements i les nostres capacitats per adaptar-nos amb èxit a un nou entorn imprevisible i inesperat”.

En nom seu i de tota la Junta Directiva i de l’organització de la Trobada, Voltes agraeix a patrocinadors, ponents, col·laboradors, periodistes i assistents, el suport, la confiança i la comprensió amb aquesta decisió, provocada per una causa de força major i davant la qual s’ha d’actuar amb rigor i diligència.

Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu

Va néixer el juny del 1990 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la Franja d’Aragó i el Principat d’Andorra. www.trobadaalpirineu.com