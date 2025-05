La Trobada Empresarial al Pirineu es consolida com a una cita imprescindible de l’agenda econòmica de Catalunya i Andorra

El Parador de la Seu és un dels 17 hotels que ocuparà el públic de la Trobada. FOTO: GENARO MASSOT.

La Trobada Empresarial al Pirineu ocuparà 17 hotels de l’Alt Urgell i Andorra el 12 i 13 de juny, dies en els que es durà a terme la 36a edició d’aquest esdeveniment empresarial de referència al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell amb el lema “L’empresa davant del nou ordre mundial”. Segons el president de la Trobada, Josep Serveto, “les inscripcions a l’esdeveniment van a molt bon ritme i mostren com s’està consolidant com un espai de referència en l’agenda empresarial del país”.

Segons Serveto, “aquells que han vingut algun cop repeteixen i ho fan acompanyats generalment d’altres persones, fet que denota l’alt valor que té l’esdeveniment, tant per les ponències com per la qualitat de les connexions personals i de potencials oportunitats de negoci que s’hi generen”.

D’altra banda, Serveto també destaca l’interès de nous públics com ara els joves, que “el primer any acostumen a inscriure’s per un dia, però quan coneixen l’experiència repeteixen els dos dies”. Cal recordar que els menors de 35 anys compten amb un preu especial. “És una bona notícia veure que fidelitzem el públic, perquè denota que l’experiència és positiva, però també ho és que la Trobada atregui l’atenció de nous públics. En tot cas el que pretén la Trobada és un creixement qualitatiu que permeti un networking veritable entre les persones que venen a ‘trobar-se’ al Pirineu”, explica el president.





Salvador Illa inaugura i Marian Rojas dona el tret de sortida

L’esdeveniment, que inaugurarà el dijous, dia 12 de juny, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comptarà amb la presència, divendres, del Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot. Com en cada edició reunirà líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi per a compartir experiències i estratègies per al creixement empresarial i econòmic en un context global canviant.

La conferència motivacional que dona el tret de sortida a l’esdeveniment, el dijous a la tarda, anirà a càrrec de la psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé, autora de llibres com “Com fer que et passin coses bones”, “Recupera la teva ment, reconquista la teva vida” o “Troba la teva persona vitamina ”traduïts a 9 idiomes i que l’han convertit en l’autora de no-ficció més venuda de l’estat Espanyol.

Seguidament tindrà lloc la Taula d’experiències empresarials lleidatanes. Compartiran escenari Josep Ramon Subirà, CEO de l’empresa de Torrefarrera My Chef, Esther Saiz, cofundadora d’Intersa Labs d’Alcarràs, Anna Puigcercós, directora general de Cadí (la Seu d’Urgell) i Manel Mayoral (Verdú), propietari de la Galeria Mayoral.

El divendres obriran les ponències sobre economia i empresa dos economistes: Miquel Puig, exsecretari d’Afers Econòmics i exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i articulista en diferents mitjans de comunicació i Àngels Fitó, doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i rectora de la UOC.





Successions familiars, start-ups i IA

La Taula d’estratègies empresarials mostrarà els casos d’èxit en successions familiars. Per un costat hi haurà la presència de la promotora de projectes residencials, hotels i edificis Vèrtix, amb el president i la consellera delegada Felip i Elena Massot, que explicaran com ha crescut l’empresa. Per l’altre, es donarà a conèixer el cas de l’agència de comunicació Morillas Brand Consultants de Barcelona, pionera a introduir el disseny gràfic i actualment amb la tercera generació al capdavant amb Lluís i Marc Morillas, president i CEO de l’agència.

Seguidament, Jordi Termes, explicarà el cas d’èxit de Movetia, la consultora de la qual n’és fundador, una ponència que precedirà la Taula d’start-ups i que reunirà diferents experiències empresarials emergents. Els integrants de la taula seran: Àlex Marfany, CEO de Cellab, teràpies cel·lulars i genètiques; Montse Vilarrubí, cofundadora d’UnisCool, spinoff de la UdL i Sherbrooke (Canadà) especialitzada en gestió tèrmica eficient; German Romero, de la barcelonina AcceXible, que amb un test de la parla i amb suport de la IA pot detectar deteriorament cognitiu; i el cofundador d’Imascono, Pedro Lozano, que donarà a conèixer la seva expertesa en tecnologies immersives i digitalització de les empreses.





Geopolítica i macroeconomia amb Josep Borrell (CIDOB) i Tomás Muniesa (Caixabank)

A la tarda serà el torn de fer una mirada a la macroeconomia i la geopolítica. D’una banda, Tomás Muniesa, president de Caixabank, explicarà els reptes de l’entitat més representativa de l’IBEX en el context econòmic i geopolític actual. De l’altra, Josep Borrell, president del CIDOB i Alt representant de la UE per a Afers Exteriors i vicepresident de la UE (2019-24) aportarà la seva visió sobre la situació geopolítica mundial.

Com en cada edició els assistents podran participar en la votació del Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, una enquesta que analitza la visió econòmica i les perspectives de creixement del teixit empresarial de la regió, a més de conèixer la seva opinió en diferents qüestions d’actualitat.

L’esdeveniment es clourà amb un diàleg entre Josep Serveto i un representant del Govern d’Espanya.





Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu

Amb més de 35 anys d’història, la Trobada Empresarial al Pirineu és un esdeveniment de referència per a empresaris i directius de Catalunya i Andorra. En èpoques marcades per la incertesa i el canvi constant, és imprescindible compartir coneixements, idees i experiències transformadores per a inspirar, aprendre i descobrir. El certamen va començar el juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans va celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com una de les reunions empresarials més rellevants que se celebren a Catalunya i Andorra. Des de la seva creació, ha comptat amb més de 500 ponents i 10.000 assistents, i l’any passat va batre el rècord amb més de 800 participants.