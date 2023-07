La Trobada d’Acordionistes del Pirineu es clou demà a la Seu

Concert central de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, dissabte a la nit a Arsèguel (RàdioSeu)

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu ha confirmat aquest cap de setmana la seva total recuperació després de la pandèmia. L’any passat ja es va reprendre plenament l’activitat prèvia a la crisi sanitària i enguany visitants, veïns i aficionats han tornat a omplir els diversos concerts programats, que es van encetar divendres passat al jardí de l’Hotel Andria de la Seu d’Urgell.

El mateix dia, al vespre, la capital urgellenca va acollir el primer dels concerts principals, a la Sala Guiu, amb alguns dels convidats internacionals i també amb la presència destacada d’un referent de la cançó d’autor i de la música blues a Catalunya: Quico Pi de la Serra. El veterà cantautor va actuar acompanyat de Joan Pau Cumellas a l’harmònica, un instrument que, de fet, està vinculat als orígens de l’acordió.

El punt àlgid de l’esdeveniment ha estat un cop més el concert central a l’envelat instal·lat a Arsèguel, que es va omplir per a l’ocasió. Una quinzena de grups i solistes van permetre als espectadors fer un viatge arreu del món per les diferents sonoritats de l’acordió d’indrets com Itàlia, Finlàndia, Suècia, Rússia, Euskadi, l’Argentina, Castella, Colòmbia, Irlanda, el Quebec, Suècia, Portugal i, com a novetat d’enguany, el Perú. Tampoc no hi van faltar, evidentment, els acordionistes del Pirineu mateix i de la resta de Catalunya, alguns dels quals ja havien participat als concerts programats al Parc de l’Església tant al migdia com al vespre.

Arsèguel també ha estat protagonista de la programació d’aquest diumenge, marcada especialment per l’actuació de l’orquestra de les Colònies i Tallers de l’Escola Folk del Pirineu, en què les noves generacions d’acordionistes tenen l’ocasió de tocar a l’escenari de l’envelat. Paral·lelament, al vespre es va fer el concert programat a la Col·legiata de Castellbò. I prèviament, al migdia, es va poder escoltar Agustí Busquets, Narcís Mellado, Aragón Folk i Corrandes són Corrandes al Parc de l’Església d’Arsèguel, on també hi va haver un dinar.





Aquest dilluns, a Puigcerdà

La Trobada encara no s’ha acabat i aquest dilluns es trasllada a Puigcerdà. A les 9 del vespre, al Teatre Casino Ceretà, bona part dels músics convidats s’acomiadaran de l’edició d’enguany amb una vetllada en què hi actuaran Steve Normandin i Alexander Patry (Quebec), Viivi Saarenkyllä (Finlàndia), Roberto Lucanero (Itàlia), Pietro Adragna (Itàlia), Claudio Constantini (Perú) i Antonio Rivas (Colòmbia), al costat de músics catalans com Ivan Caro, Nina Planavila, Pep Lizandra, Elías Porter, Àngel Girona, Marc Busquets i el grup La Viu-Viu.

També avui, a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de petit format a la Font del Genil, l’últim que hi ha programat a Arsèguel, amb Christian Simello, Jaume Casalí i el grup Corrandes són Corrandes.





Concert Catalunya

L’última jornada serà aquest dimarts, 1 d’agost, a la Seu d’Urgell, que acollirà el Concert Catalunya, dedicat íntegrament als acordionistes del país. Se’n farà dues sessions al Parc del Cadí, a tocar de la Catedral. La primera, a les 12 del migdia, comptarà amb els conjunts formats per Agustí Busquets i Narcís Mellado; Elies Fernández i Julen Alonso; Pep Lizandra i Elías Porter (La Sonsoni); Josep ‘Pepón’ Vilarrubla, Erika Weigand i Ernest Pipó; Georgina Fàbregas i Martina Jordana, i el conjunt Corrandes són Corrandes, format per Anaïs Falcó, Christian Simelio i Jaume Casalí.

A les 7 de la tarda pujaran a l’escenari Eva Campi i Mònica Roca; Ivan Caro i Nina Planavila; La Viu-Viu (Cati Plana, Eduard Casals i Marc Figuerola) i els solistes Pep Vancell, Pere Romaní, Josep González, Jordi Bosch, Jaume Pujantell, Hans Möller i Manel López. Com a la resta de concerts, hi haurà servei de bar i restaurant.