La Trobada d’Acordionistes d’Arsèguel estrena etapa amb Cati Plana al capdavant

Després d’assolir el mig segle d’història, la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu que el músic i investigador Artur Blasco va impulsar per primer cop l’any 1976 a Arsèguel, afronta la 51a edició com l’inici d’una etapa nova sota el lideratge musical i artístic de Cati Plana, que en la presentació del festival d’aquest any, a la Seu d’Urgell, ha manifestat la “il·lusió i la gratitud” que suposa per a ella substituir Blasco amb la voluntat “de nodrir tota aquesta petjada de 50 anys i que la gent d’aquí es continuï sentint seu el festival”.
Tot i haver passat el relleu a Plana, Artur Blasco seguirà presidint l’associació que organitza la Trobada, a la qual s’hi integren la mateixa Plana i Jordi Blasco, i ha parlat amb orgull de la seva successora, definint-la com “la persona referent de Catalunya en acordió diatònic, fent una feina silenciosa i imprescindible amb la qual deixarà molt alt el nivell musical del jovent d’aquest país”.
La 51a Trobada, de la qual es presentarà el programa complet el 9 de juliol, inclou una desena de concerts entre el 24 i el 27 de juliol que aquest any queden circumscrits a la comarca: Arsèguel, la Seu d’Urgell i Castellbò seran els escenaris per on passaran músics de renom procedents de diversos països del món, donant continuïtat també a les col·laboracions que la Trobada ha anat gestant al llarg dels anys amb certàmens com el Carrefour Mondial de l’Accordéon del Quebec i el festival Ivan Malinin de Novosibirsk de Sibèria. Alhora, Plana ha avançat que donaran espai a músics de diverses parts de Catalunya.
En l’acte, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha quedat palesa la voluntat i el compromís de les institucions del territori amb la Trobada. A part de les aportacions que hi fa el departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, la Trobada compta amb el suport dels ajuntaments d’Arsèguel, la Seu d’Urgell i Montferrer i Castellbò, de l’EMD de Castellbò, d’IDAPA i del Consell Comarcal.
La presidenta comarcal, Josefina Lladós, ha reivindicat la implicació de la institució i del seu personal en la Trobada al llarg de molts anys i ha remarcat “l’orgull que suposa per a l’Alt Urgell continuar compartint el viatge iniciat ja fa més de 50 anys per l’Artur Blasco, una figura clau i indiscutible en la recuperació de la nostra memòria popular i en la seva projecció com a element de construcció de futur”.
Per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma To, ha ressaltat que la Trobada “no només és cultura sinó història, ens parla de qui som i d’on anem, i per part del nostre ajuntament volem que la Trobada continuï molts anys més”.
La directora d’IDAPA, Amàlia Sanz, ha recordat els inicis del certamen i ha posat l’accent en l’impacte que han tingut tants anys de procés de recerca i recuperació de l’acordió diatònic: “IDAPA sempre donarà suport al patrimoni immaterial de les nostres comarques,” ha dit.