La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu compleix 47 anys d’història

El vicepresident de la Diputació i alcalde de Castellbò, Antoni Navinés, i el president de l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, Artur Blasco, han presentat aquest dilluns la 47a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que se celebrarà del 29 de juliol al 3 d’agost a la Seu d’Urgell, Castellbò i Puigcerdà.

El certamen comptarà amb la participació de músics solistes i formacions musicals de Catalunya, Aragó, Cantàbria, Euskadi, València, Portugal, França, Escòcia, Suïssa, Itàlia, Colòmbia, la República Dominicana i Uruguai, ampliant un dia més les seves propostes culturals.

Antoni Navinés ha posat de manifest el suport de la Diputació de Lleida en aquesta iniciativa “i totes les que provenen dels nostres municipis, ja que posen en valor les nostres comarques i enriqueixen el municipi i la comarca’’. Alhora ha recalcat que se li suma un valor afegit, pel fet que “vindran músics amb instruments, la seva ideologia i cançons de diferents indrets”, fet que farà que “situem Lleida, la comarca i el país arreu del món”.

Per la seva banda, Artur Blasco ha explicat que la cita que gira entorn de l’acordió reunirà 82 músics en format de duo, trio i en solitari. Blasco ha explicat que “l’acordió no el consideren un instrument musical, sinó un estri que va revolucionar el món i la convivència de forma molt ràpida”.

D’altra banda, el president de l’Associació Arsèguel ha volgut recordar el músic, Jaume Espuga, ‘el corder d’Organyà’ que, en el cartell d’aquesta quaranta-setena edició apareix amb un acordió cromàtic, com a homenatge després de la seva mort aquest mateix any.

Pel que fa al programa, el divendres 29 de juliol es posarà en marxa la trobada amb el tradicional concert inaugural als jardins de l’Hotel Andria, a la Seu d’Urgell, a les 12 del migdia. A més dels concerts a Cinemes Guiu de la Seu i a l’envelat d’Arsèguel, també hi haurà actuacions al Parc de l’Església d’Arsèguel, a la col·legiata de Castellbò i al Casino Ceretà de Puigcerdà. L’esdeveniment musical es clourà al Parc del Cadí de la Seu d’Urgell amb dos concerts el dimarts dia 2 d’agost i un altre el dimecres dia 3.

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu se celebra cada any des de l’any 1976. És el festival de música tradicional més antic de Catalunya, i el 1999 va ser incorporat a la Ruta Europea de Festivals de Música Tradicional, avalada per la UE, ocupant la 16 posició i on és l’únic català. Això ha posat l’Alt Urgell i tota la demarcació de Lleida al mapa del món en l’àmbit de la música tradicional.

La trobada està organitzada per l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu i compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat, així com la col·laboració dels ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Castellbò, i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Actualment, estan en vigència els convenis de col·laboració mútua amb els festivals Ivan-Malanin de Novosibirsk (Sibèria-Rússia) i Carrefour Mondial de l’Accordéon, a Montmagny-Québec, amb la participació de joves acordionistes de Catalunya en els dos festivals i de músics d’aquests festivals a la Trobada.

Els actes de la Trobada d’aquest any 2022 recuperen el format complet, després de les restriccions dels dos darrers anys motivades per la pandèmia.

Blasco ha agraït la col·laboració de la Diputació de Lleida a través del seu conveni amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, així com la del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La Diputació, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha aportat un total de 45.000 € en suport a la Trobada.