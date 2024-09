La trempolina, Sílvia Romero, nova delegada territorial del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran

Sílvia Romero Galera, nova delegada territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran (PSC)

Sílvia Romero Galera, nascuda a Tremp l’any 1968, ha estat nomenada nova delegada territorial de l’Executiu de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran. Romero, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1991), doctora en Lingüística General per la UB (2002), màster en Immigració, Llengua i Treball Social per la Universitat de Lleida (2004), postgrau en Gestió i Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017) i màster en Govern Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).

Des de l’any 1991 i fins al 2021 va exercir de tècnica de Normalització Lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística, ara mateix en excedència forçosa. Compta amb una trajectòria de més de vint-i-cinc anys com a professora en la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

És alcaldessa de Tremp des de juny de 2023. Va ser Diputada al Parlament de Catalunya en la XIV Legislatura (2021-2024), consellera comarcal al Consell Comarcal del Pallars Jussà (2015-2019) i consellera de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida (2010-2021).

Sílvia Romero Galera ha estat guardonada amb diverses beques relacionades amb la llengua catalana, ha estat Premi Antoni Maria Badia i Margarit a la recerca empírica sociolingüística (1994) i Premi Valentí Almirall d’experiències en dinamització lingüística (1994). Des de 1995 acumula una quarantena de publicacions sobre sociolingüística i temes relacionats amb la llengua catalana.