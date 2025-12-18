La Travessa d’Encamp VK i la Casamanya Extrem, incloses en el calendari de la VK Open World Cup 2026

La International Skyrunning Federation ha fet públic el calendari de la temporada 2026 pel que fa a la Vertikal Open World Cup, competició fins el moment anomenada VK Open. La competició, l’única dedicada a les Vertical Kilometer, homologada per la ISF sumarà la seva novena temporada en funcionament i tindrà, en aquest 2026, un total de nou curses, dues de les quals es portaran en territori andorrà.
Calendari VK OPEN World Cup 2026
7 de març – Portugal – KM Vertical de Câmara de Lobos – 2,9 km / 1.000 m+
22 de maig – Andorra – Travessa d’Encamp KM Vertical – 5 km / 1.030 m+
6 de juny – Japó – Biwako Valley Vertical – 4 km / 880 m+
6 de juny – Andorra – Casamanya Extrem Vertical Race – 5,5 km / 1.400 m+
12 de juny – Portugal – Santana VK – 4,8 km / 1.003 m+
26 de juny – Canadà – Minotaur VK – 4 km / 970 m+
4 de juliol – EUA – Whiteface VK – 4,2 km / 970 m+
6 d’agost – Colòmbia – Kilómetro Vertical Alto de Letras – 4,8 km / 1.000 m+
Grand Finale – Per confirmar
Les grans novetats del calendari de la VK OPEN World Cup serà l’arribada al Canadà, el 26 de juny, amb el Minotaur VK en Alberta, als EUA, el 4 de juliol, en el Whiteface VK, i a Colòmbia, el 6 d’agost.
El sistema de classificació per a les finals que encara estan per decidir la seu, dictamina que s’han de fer un mínim de tres proves.
El defensor del títol de 2025 de la VK OPEN WORLD CUP és l’andorrà Arnau Soldevila.