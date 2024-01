La trampa del crèdit al consum

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’endeutament econòmic només és rendible si és per a invertir atès que, el reemborsament dels diners surt dels guanys del negoci en qüestió (immobles, terrenys, accions, locals comercials, etc.). És a dir, hi ha dos tipus d’endeutament, el bo i el dolent o dit d’una altra manera, el productiu i l’improductiu. El segon tipus ens empobreix mensualment donat que, el reemborsament surt de la nostra butxaca, hem de pagar a quotes les vacances, vehicles, mobles, electrodomèstics, vestimenta, estudis, menjar, etc. Per tant, estem parlant de gastar més del que guanyem o de la incapacitat d’estalviar i, malauradament, el resultat sol ser nefast: mals de cap, ansietat, angoixa, por, tristesa, etc. Sentiments i emocions que sorgeixen quan la persona acumula varis crèdits i la quota es torna inassumible.

Amb això vull dir, que demanar un crèdit al consum, tot i ser una pèrdua de diners, moltes vegades és una solució ràpida als imprevistos, però, no així la seva acumulació. Hi ha qui n’està pagant tres simultàniament: el dels mobles, del vehicle i de les vacances. Aquesta persona en comptes d’estalviar i anar comprant cada cosa per separat ho fa tot de cop o també, moltes vegades, ho compra per separat però en comptes d’esperar a liquidar-ne un, s’endinsa en un altre més. És algú que gaudeix vivint el dia a dia, però, paral·lelament, hipoteca el seu futur i, per tant, està condicionant el seu present, l’està limitant.

Compra per a gaudir de l’aquí i ara, deixant-se emportar per l’eufòria del moment, en comptes de deixar passar el temps, estalviar i pagar al comptat per a, així, no haver de pagar interessos. Per tant, el preu final seria inferior i encara li quedarien diners per a comprar alguna cosa més. En definitiva, he explicat la demora de la gratificació i, això, no és més que la incapacitat de renunciar al plaer immediat per un més gran a posteriori. Es prefereix un premi tot i que sigui més petit ara mateix, que un gran més endavant.





