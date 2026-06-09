La Trail 100 Andorra by UTMB® reforça el seu impacte al territori i consolida el seu paper dins les UTMB World Series

A pocs dies de l’inici de la Trail 100 Andorra by UTMB® 2026, aquest dimarts s’ha celebrat a Ordino la roda de premsa oficial de presentació de l’esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 12 de juny i reunirà prop de 3.800 participants, entre els quals un 6% són corredors andorrans, una xifra en creixement respecte del 4% registrat l’any anterior. L’acte ha comptat amb la presència institucional del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, el director regional de The IRONMAN Group al sud d’Europa, Agustí P. Capdevila, així com la corredora andorrana Ariadna Fenés, que han posat en valor el creixement de l’esdeveniment i la seva consolidació com una cita destacada del calendari internacional de trail running.
Durant la presentació, s’ha destacat el posicionament de la prova dins les UTMB World Series, així com la seva capacitat d’atraure corredors d’arreu del món i projectar Andorra com a destinació de trail running i turisme de muntanya.
Més enllà de l’àmbit esportiu, la Trail 100 Andorra by UTMB® continua reafirmant el seu compromís amb el territori, tant pel que fa a la dinamització econòmica com a la col·laboració amb agents locals i la implicació de la comunitat.
En paraules de la Cònsol Major, d’Ordino, Maria del Mar Coma: “El model turístic que estem desenvolupant a Ordino, basat en la sostenibilitat i la vinculació amb el territori, ha estat reconegut en els darrers anys amb distincions com la declaració de Reserva de la Biosfera o el guardó Best Tourism Village. Esdeveniments com la Trail 100 Andorra ens permeten compartir aquest patrimoni amb corredors d’arreu del món.”
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, afirmava: “Ens hem consolidat com un dels destins de referència a nivell mundial en trail running, amb una prova que reflecteix el nostre compromís amb l’esport, la natura i l’excel·lència. Esdeveniments com la Trail 100 Andorra ens permeten atraure visitants internacionals i posicionar el país com una destinació de muntanya activa també fora de la temporada alta.”
“L’èxit de la Trail 100 Andorra és fruit de la col·laboració estreta entre totes les institucions i equips implicats, que treballen com un únic equip. Això es reflecteix també en xifres rècord aquesta edició, amb prop de 4.000 participants i inscripcions exhaurides en poc més de dos mesos, consolidant l’esdeveniment com una cita de referència per al trail running i per a donar a conèixer al món la singularitat d’Andorra.”, ha destacat Agustí P. Capdevila, director regional de The IRONMAN Group al sud d’Europa.
Per la seva part, la corredora andorrana Ariadna Fenés assegurava: “A Andorra estem acostumats a haver de sortir fora per a competir en proves internacionals, i poder fer-ho a casa en un esdeveniment d’aquest nivell és molt especial. Córrer amb la família i els amics al recorregut et dona més pressió, però la sensació de creuar la línia de meta a casa és inigualable. Animo tots els andorrans a viure-ho i a formar-ne part.”
Amb una participació que arriba a gairebé 3.800 corredors, i una representació internacional encapçalada per França, seguida d’Espanya, Andorra, el Regne Unit i els Països Baixos, l’edició 2026 confirma el creixement sostingut de la prova i el seu atractiu global.
La participació femenina, en augment, ja se situa prop del 24% del total d’inscrits, reflectint també una evolució progressiva del perfil de participants.
En aquest context, Ordino i el conjunt del país es convertiran durant tota la setmana en l’epicentre de l’esdeveniment, amb activitats obertes al públic, la celebració de les diferents curses i l’arribada dels corredors.
Més que una competició, la Trail 100 Andorra by UTMB® és una experiència que combina l’exigència de l’alta muntanya amb l’ambient de la comunitat trail. Cada corredor afrontarà el seu propi repte, en un entorn que posa a prova tant el cos com la ment i reafirma els valors del trail running.
Per a més informació i per a consultar els horaris es pot visitar el web andorra.utmb.world.