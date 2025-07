La Trail 100 Andorra by UTMB® obre inscripcions per al 2026

Imatge de la sortida de la Trail 100 Andorra (Ultra 105K) de l’edició anterior. Foto: Gabri Amorós

La sisena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB®, la cursa de muntanya més espectacular del Principat, se celebrarà de l’11 al 14 de juny 2026, a Ordino. La Trail 100 Andorra by UTMB obre les inscripcions per a l’edició 2026 el proper dijous 17 de juliol, però les persones amb UTMB Index podran inscriure’s de forma prioritària a partir d’avui dimarts, 15 de juliol, a les 14.00h. Una data d’obertura d’inscripcions per a una prova de trail running que forma part del circuit de les UTMB® World Series, un segell de qualitat que ofereix una experiència extraordinària i única a tots els apassionats d’aquest esport.

Nou recorregut per a la Trail 21K

De cara a l’edició 2026, la Trail 100 Andorra by UTMB presenta una novetat destacada en el recorregut de la Trail 21K (UTMB INDEX 20K). La cursa seguirà el traçat estrenat en l’edició 2025, que va rebre una gran acollida per part dels participants. Un itinerari igualment espectacular, molt més corredor i que incorpora un tram emblemàtic del trail andorrà: el Tomb de les Neres, també conegut com a Camí Interparroquial. Aquesta actualització busca oferir una experiència més fluida i dinàmica, mantenint l’essència alpina que caracteritza l’esdeveniment.





Un format consolidat de quatre dies de competició

L’edició 2026 de la Trail 100 Andorra by UTMB mantindrà el format de quatre jornades consecutives de competició, consolidant una estructura que ha demostrat funcionar amb èxit. El tret de sortida serà el dijous amb la Trail Kids, pensada per als més joves. Divendres serà el torn de la Trail 80K, mentre que dissabte es disputaran: l’Ultra 105K i la Trail 50K. Finalment, diumenge tancaran el cap de setmana la Trail 21K i la Trail 10K, completant així un programa pensat per oferir una experiència única a corredors de tots els nivells.





Running Stones per als finalistes

La Trail 100 Andorra by UTMB® forma part de les UTMB® World Series, una selecció dels millors esdeveniments de curses de muntanya d’arreu del món, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l’objectiu d’apropar el que significa l’aventura amb segell UTMB® als corredors.

En aquest sentit, les curses de 105 km, la de 80 km, la de 50 km i la de 21 km atorgaran Running Stones als finalistes d’aquestes distàncies. Gràcies a aquests punts tindran accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals. Per a participar en el sorteig del Hoka UTMB Mont-Blanc és imprescindible tenir almenys una Running Stone, que s’aconsegueix finalitzant un dels esdeveniments d’UTMB® World Series, i disposant d’un UTMB® Index vàlid.

Aquest darrer requisit s’aconsegueix completant com a mínim una cursa d’un UTMB® World Series Event o UTMB® World Series Major. A més, cal destacar que la Trail 100 Andorra by UTMB és una de les poques curses que atorga quatre Running Stones i UTMB Index de 100M per la distància de 105 km.